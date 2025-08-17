Načeti Jorgić preskočil visoko prvo oviro

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je uspešno začel turnir Europa Smash v švedskem Malmöju. V prvem krogu je sedmi nosilec s 3:1 (-9, 9, 6, 13) premagal Tajvanca Feng Yi-Hsina, 48. igralca sveta.

Hrastničan je imel v zadnjem času veliko težav z bolečinami v hrbtenici, a fizioterapevt ga je vendarle pripravil, da je lahko odpotoval na močan turnir na jug Švedske. Sicer ni bil stoodstoten, za nameček pa mu je žreb namenil še neugodnega tekmeca. A vse težave je premagal.

Tudi tiste za mizo. Tekmec je dobil izenačen prvi niz, nato mu je Jorgić vrnil na isti način, pozneje povedel z 2:1, do končne zmage pa prišel po drami. V četrtem nizu je namreč Tajvanec vodil že 10:8, imel prednost vse do izida 13:12, toda Slovenec je uspešno reševal zaključne žoge, za kar je bil nagrajen za zmago v nizu s 15:13.

V drugem krogu se bo pomeril z Luksemburžanom Luko Mladenovicem, kvalifikantom, ki je v prvem krogu izločil Kazahstanca Kirila Gerasimenka.

V kvalifikacijah je nastopil tudi Deni Kožul, v prvem krogu ga je s 3:2 izločil Eduard Ionescu.