Nad Coulthardovim vprašanjem Verstappen ni bil najbolj navdušen

S čim je nizozemski šampion formule 1 Max Verstappen presenetil marsikoga na veliki nagradi Avstrije, kaj vse je osvojil v Spielbergu, na kakšen način lahko zaupa Ferrarijevemu tekmecu Charlesu Leclercu, kako je Red Bullov zvezdnik pripravil napad nanj, katerega vprašanja branilec naslova svetovnega prvaka ne sliši najraje, koliko gledalcev so minuli konec tedna našteli prireditelji spektakla na avstrijskem Štajerskem, kjer so se razveselili novega rekorda, do kdaj bodo v Spielbergu gostili dirke kraljevskega avtomobilističnega razreda ...