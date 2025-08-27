Nad evropske prvakinje z željo po zmagi

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca, ki se je uvrstila v izločilne boje na svojem prvem svetovnem prvenstvu, je dobila tekmice v osmini finala turnirja na Tajskem. Za četrtfinale se bodo dekleta v ponedeljek v Bangkoku pomerila z evropskimi prvakinjami iz Turčije, ki so bile s 3:0 v nizih boljše od Kanadčank in tako potrdile prvo mesto v skupini E.

»Turčija ima veliko kakovosti. Držali se bomo svojega načrta, se dobro pripravili in na tekmo odšli z željo po zmagi,« je odločen italijanski strokovnjak na slovenski klopi Alessandro Orefice. Slovenke so na Tajskem najprej izgubile proti ZDA z 1:3, zatem proti Češki z 2:3, na koncu pa ugnale Argentino s 3:0, kar je bilo dovolj za zgodovinski podvig.

Slovenke se bodo v ponedeljek merile s Turčijo. FOTO: FIVB

Znane so štiri ekipe v osmini finala. Američanke se bodo pomerile s Kanadčankami, domačinke Tajke z Japonkami, branilke naslova iz Srbije pa z Nizozemkami. Preostali štirje pari osmine finala bodo znani danes pozneje po tekmah Dominikanska republika – Kitajska in Poljska – Nemčija v skupinah F in G.

Zmagovalke tekme Dominikanska republika – Kitajska se bodo v osmini finala pomerile s Francijo, poraženke pa z Brazilijo, medtem ko se bodo zmagovalke tekme Poljska – Nemčija pomerile z Belgijo, poraženke pa z Italijo.