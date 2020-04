Nad Messijem bo bdel Tyson

Ljubljana - Če se bodo poslovni pogovori izšli, bo nad Lionelom Messijem in drugimi zvezdniki Barcelone na Camp Nou bdel Mike Tyson. Legendarni razbijač v boksarskih ringih po vzponih in padcih doživlja življenjski in poslovni razcvet. Prav ta ga v navezi z njegovim poslovnim partnerjem pri zelo donosnem poslu s konopljo, britanskim milijarderjem grškega rodu Davidom Alkiviadesem, ki je bolj znan kot Alki David, bliža k Barceloni. Nogometni velikan je pred dnevi sprejel še eno zgodovinsko odločitev in za sloviti štadion Camp Nou odprl natečaj. V zameno za zajetno izplačilo bo prodal pravico preimenovanja enega najslavnejših nogometnih svetišč na svetu.



Resnici na ljubo, spretni poslovnež David je glavni mož pri pogajanjih s katalonskim klubom, Tyson zgolj odličen prepoznaven partner, s čimer bi več deset milijonov članov športne družine Barcelona postala še številčnejša in bogatejša za enega od najprepoznavnejših športnikov na svetu.



David, lastnik številnih podjetij, filmske producentske hiše, plačljivih televizijskih programov, med njimi ponudnikov borilnih športov, in tudi podjetja z medicinskimi pripomočki, je prepričan, da bo s katalonskim velikanom sklenil kupčijo. Njegov najmočnejši adut je prav zdravstveno podjetje Swissx, ki ponuja izdelke iz kanabisa in se je močno angažiral tudi pri odkrivanju cepiva proti virusu sars-cov.-2.



»Zaradi naše povezanosti s športom smo lahko odlični poslovni partnerji,« je poudaril zelo prodorni poslovnež grškega rodu rojen v Nigeriji v Lagosu.