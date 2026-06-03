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Presenečenje za Nadio Comaneci ob vrnitvi v rojstni kraj

Comanecijeva je pred 50 leti na OI v Montrealu postala prva telovadka, ki je prejela popolno oceno 10. Pred padcem Ceausescuja je zbežala iz Romunije.
Nadia Comaneci se je vrnila v domači kraj. FOTO: Daniel Mihailescu/AFP
Galerija
Nadia Comaneci se je vrnila v domači kraj. FOTO: Daniel Mihailescu/AFP
Š. R., STA
3. 6. 2026 | 14:08
3. 6. 2026 | 14:23
3:41
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Ena najboljša telovadk vseh časov Nadia Comaneci je obiskala svoje rojstno mesto Oneşti. Obisk junakinje olimpijskih iger v Montrealu 1976 je v romunskem mestecu povzročil veliko navdušenje, pred njenim nekdanjim domom se je zbrala velika množica, ki je z ovacijami pozdravila svojo slovito rojakinjo in veliko vzornico.

Nadia Comaneci in mož Bart Conner. FOTO: Daniel Mihailescu/AFP
Nadia Comaneci in mož Bart Conner. FOTO: Daniel Mihailescu/AFP

Comanecijeva se je pred 50 leti z zlatimi črkami zapisala v zgodovino športa, saj je na olimpijskih igrah v Montrealu postala prva telovadka, ki je v zgodovini športne gimnastike prejela popolno oceno 10. Ob vrnitvi v domači kraj je nagovorila nadobudne telovadke in telovadce ter poudarila pomen gibanja, športa, zdravja ter vztrajnosti pri doseganju ciljev.

Nastal je mural v čast Nadii Comaneci. FOTO: Daniel Mihailescu/AFP
Nastal je mural v čast Nadii Comaneci. FOTO: Daniel Mihailescu/AFP

»Čas je, da vsi pritisnemo gumb za nov začetek, gibanje, šport, zdravje, samostojnost, učenje, kako uspešno krmariti skozi življenje in odkrivati svoje meje,« je na telovadnem tekmovanju v Oneştiju dejala 64-letna Comanecijeva.

Okoli 150 otrokom, ki so nastopili na tekmovanju, je pokazala tudi nekaj vaj in jih spodbudila, da verjamejo v svoje sposobnosti ter odkrivajo svoje meje. Njena zgodba ostaja navdih za nove generacije, saj je s sedmimi popolnimi ocenami na olimpijskih igrah v Montrealu postala ena največjih ikon na mednarodnem športnem prizorišču.

FOTO: Daniel Mihailescu/AFP
FOTO: Daniel Mihailescu/AFP

Domači kraj je obiskala, medtem ko si v Romuniji prizadevajo za ponovno oživitev gimnastike, ki je v zadnjih desetletjih izgubila veljavo. Romunija je bila dolga leta ena najuspešnejših držav v tem športu, a je zaradi pomanjkanja financiranja in odhodov številnih najboljših trenerjev v tujino izgubila mednarodno konkurenčnost.

Kljub temu ostaja pomembna protagonistka v svetovnem merilu, romunske telovadke in telovadci so v tem športu skupno osvojili kar 73 odličij na dosedanjih olimpijskih igrah. Romunija je pred olimpijskimi igrami v Londonu 2012 kar 12 let čakala na novo kolajno. V Veliki Britaniji je tega leta nato osvojila tri odličja, na igrah v Parizu 2024 pa eno bronasto kolajno.

FOTO: Daniel Mihailescu/AFP
FOTO: Daniel Mihailescu/AFP

Pomemben korak k preporodu romunske gimnastike je naredila tudi romunska vlada, ki je prejšnji mesec namenila kar 23 milijonov evrov za prenovo gimnastičnega centra v Oneştiju, kjer je svojo pot začela tudi Comanecijeva. Projekt vključuje gradnjo novih nastanitvenih zmogljivosti, bazenov in muzeja gimnastike, prenovljena pa bo tudi telovadnica, ki že nosi njeno ime. Na pročelju enega od blokov je nastal njen mural (grafit). 

FOTO: Daniel Mihailescu/AFP
FOTO: Daniel Mihailescu/AFP

Ob praznovanju jubileja so v Oneştiju odprli tudi tako imenovano »Pot do popolnosti«. Sprehajalna pot sledi poti, po kateri je Nadia v svojih mladih letih hodila od doma do telovadnice. Comanecijeva je leta 1989, le nekaj tednov pred padcem komunističnega režima Nicolaeja Ceausescuja, iz Romunije najprej pobegnila na Madžarsko, od tam pa v ZDA. Sedem let pozneje se je poročila z ameriškim telovadnim trenerjem Bartom Connerjem, od leta 2001 pa ima tudi ameriško državljanstvo.

Na podelitvi laureusa je letos prejela nagrado za življenjsko delo. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP
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