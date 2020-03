Naivno in neodgovorno: odpoved kot vroči kostanj

Melbourne

Kot slon med porcelanom

Ferrarijevo osebje je takole zapustilo prizorišče, a vprašanje, če se lahko vrne v domačo Italijo. FOTO: AFP

- Formula 1 se je trdovratno upirala odpovedi štarta sezone 2020, denar je pač kralj, kot je sarkastično izjavil svetovni prvak, toda morala je popustiti, ko se je s koronavirusom okužil eden od članov McLarna in je moštvo odpovedalo nastop na VN Avstralije.Dirkalniki bodo mirovali vsaj do konca maja. Odpovedali so namreč tudi dirke v Bahrajnu, premierno v Vietnamu in na Kitajskem. Če bo epidemija do takrat končana, bi lahko bila uvertura v Monaku 24. maja, kar bi pomenilo, da bi bili preloženi ali odpovedani tudi VN Španije (3. maj) in Nizozemske (10. maj).Slednja, ki naj bi se vrnila po letu 1985, je bila zaradirazprodana v hipu. Kot je razmišljal direktor pri F1, bodo storili vse, da bi bile preložene dirke izvedene, s tremi naj bi zapolnili avgustovski premor. »Še vedno lahko imamo spodobno prvenstvo,« je optimist Brawn, ki se zaveda, da se bo izguba štela v stotinah milijonov.Čeprav je pisalo na zidu, da dirke ne bo, je nastala velika zmeda. Kdo naj pove, da je car gol? Organizatorji niso hoteli odpovedati dirke, ker bi ostali brez zaslužka. F1 ni hotela biti grdi raček, ker ni želela kršiti pogodb s sponzorji. Vmes si je vroči kostanj podajala FIA. Gordijski vozel je presekal šele virus ... Kot se je izvedelo, naj biinže prej samovoljno zapustila Melbourne.Kot piše Guardian, je vodstvo F1 delovalo naivno in neodgovorno. VN Avstralije je odpovedalo šele 12 ur po tem, ko je bila znana okužba v McLarnu, in le nekaj ur pred prvim prostim treningom. »Očitno je sistem odločanja, v katerem sodelujejo vodstvo F1, moštva in vlade, neučinkovit in netransparenten, dirka je bila odpovedana, ko so se proti Albert Parku že vile kolone navijačev. Odločitev, da se pripelje več kot 1000 ljudi iz Evrope, ki jo je že preplavil virus, ni bila samo preveč optimistična, ampak tudi neodgovorna,« je s prizorišča poročal britanski časnik.»Danes je drugače, kot je bilo pred dvema dnevoma in pred dvema dnevoma je bilo drugače kot pred štirimi,« se je ob odpovedi pred sedmo silo branil predsednik F1iz Liberty Media. Račune bi moral položiti razočaranim navijačem.