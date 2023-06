Naj živi, Las Vegas, oaza sredi puščave postaja športna metropola

V nadaljevanju preberite:

Denar je sveta vladar. Še posebej v Las Vegasu, prestolnici zabave in razvrata. Mesto, ki je po letu 1931, ko so med veliko depresijo legalizirali igralništvo, sredi nevadske puščave zraslo kot pralnica denarja mafijskih botrov, postaja tudi športna metropola. Leta 2020 se je v mesto, ki ima 650.000 prebivalcev, z okolico pa več kot dva milijona, iz Oaklanda preselila franšiza Raiders v ligi NFL ameriškega nogometa. Košarkarski zvezdnik LeBron James tam načrtuje ustanovitev moštva v ligi NBA. Letos bo v Las Vegasu prva dirka v formuli 1. Veliki met pa je uspel hokejistom Vegas Golden Knights, ki so osvojili Stanleyjev pokal v NHL ter mestu luči prinesli največjo lovoriko. Kaj se še obeta v Nevadi in kakšna je zgodba Butcha Cassidyja?