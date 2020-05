Najboljša Slovenka končala športno kariero

Ljubljana

Z 12. mestom na na olimpijskih igrah v Pjongčangu je Urška Poje dosegla najboljšo uvrstitev v biatlonski karavani. FOTO: Matej Družnik/Delo

- Potem ko je izpustila minulo sezono, da bi si povrnila moči po izgorelosti, se je najboljša slovenska biatlonka odločila, da bo končala svojo športno pot. Dvaindvajsetletnica (23 let bo dopolnila 10. t. m.) iz Cerknice je svoj konec razkrila na družbenih omrežjih.»Potrebovala sem veliko poguma, da sem zaključila to poglavje. Nisem tako sproščena pri slovesih in spremembah. Morda je zaradi tega tako počasi tlela odločitev, da sem bila prepričana o njej. Prišel je trenutek, da grem naprej. Veliko se mi je spremenilo v zadnjih dveh letih. Srečna sem, ker sem bila del te zgodbe, v kateri je bilo veliko lepih trenutkov in čudovitih izkušenj, ... je med drugim zapisala Pojetova, ki je z 12. mestom na olimpijskih igrah v Pjongčangu na 15 km preizkušnji napovedala bleščečo kariero.Za Urško Poje je bila prelomna sezona 2018/19, po kateri se je začasno umaknila od biatlonske karavane. A se je spremenil v dokončnega. V tej nastopila le enkrat na štafetni tekmi na Pokljuki.Pojetova je v svetovnem pokalu prvič nastopila v sezoni 2014/15 in je veljala za eno od najmočnejših slovenskih orožij na svetovnem prvenstvu prihodnje leto na Pokljuki.