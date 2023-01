Najboljša sta Anka Pogačnik in Vito Dragič

V Ljubljani je danes iz judoističnega zornega kota slovesno. Najboljša slovenska judoistka in judoist leta 2022 sta Anka Pogačnik (Triglav Kranj) in Vito Dragič (Impol). Za 31-letno Kranjčanko, ki je lani zablestela z bronasto kolajno na evropskem prvenstvu v Sofiji, sta se uvrstili Maruša Štangar (Olimpija) in Metka Lobnik (Apolon Maribor). Bistriškemu težkokategorniku sta se v točkovanju najbolj približala Enej Marinič (Branik Maribor) in Martin Hojak (Bežigrad).

Najuspešnejši klub in zmagovalec slovenskega pokala je JK Bežigrad. Na sinočnji slovesnosti so s posebnim priznanjem počastili Tino Trstenjak, ki je pred kratkim sporočila, da končuje svojo blestečo športno pot.