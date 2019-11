Najboljša sta Eva Terčelj in Luka Božič

Ljubljana

Prireditev Kajakaš leta 2019. FOTO: Uroš Hočevar

Prireditev Kajakaš leta 2019. FOTO: Uroš Hočevar

- Tudi leto 2019 je bilo izjemno uspešno za slovenske kajakaše in kanuiste, saj je na svetovnih in evropskih prvenstvih v vseh starostnih skupinah, na tekmah svetovnega pokala in v seštevku evropskega pokala kolajne osvojilo 32 tekmovalcev.Nagradi za najboljšo športnico in športnika sezone Kajakaške zveze Slovenije sta pripadliin. Terčeljeva je osvojila naslov slalomske svetovne prvakinje med kajakašicami, pred tem pa drugo mesto v seštevku svetovnega pokala.Kanuist Božič je na slalomskem SP priveslal do brona, bil je drugi v končni razvrstitvi svetovnega pokala, zinpa je postal moštveni evropski prvak.Najboljši na mirnih vodah sta biliin. Na svetovnem prvenstvu sta osvojili srebro in bron, na tekmah svetovnega pokala dve zlati, srebrno in bronasto odličje, sezono pa sta končali na prvem mestu svetovne lestvice med ženskimi kajakaškimi dvojci.