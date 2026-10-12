Najboljši slovenski igralki uspešno odprli evropsko prvenstvo

Najvišje uvrščeni slovenski namiznoteniški igralki Sara Tokić in Ana Tofant sta uspešno začeli posamične nastope na evropskem prvenstvu v Ljubljani. Zmagali sta udi v dvojicah, med katerimi sta se uvrstili v glavni del. Po drugem porazu pa so nastope med posameznicami v skupinskem delu končale Lara Opeka, Tjaša Novak in Laura Rahotin Pavić.

Tokićeva je posamične nastope v dvorani Stožice začela prepričljivo, saj je s 3:0 (6, 7, 4) je ugnala Britanko Ello Pashley. Za napredovanje v izločilne boje bo mlado Primorko jutri ob 10.10 na drugi strani mize pričakala Čehinja Hanka Kodet. Dobro izhodišče si je priigrala tudi Ana Tofant, ki je Španki Elviri Rad sicer oddala drugi niz, na koncu pa slavila zmago s 3:1 (4, -9, 5, 6.). Za napredovanje iz skupine bo jutri ob 9.35 igrala proti Nizozemki Emine Ernst.

Sara in Ana sta uspešno začeli tudi nastope v dvojicah, med katerimi sta s 3:1 (9, -10, 5, 3) premagali gruzinsko-avstrijsko navezo Ana Nikoiani-Elina Fuchs in se uvrstili v glavni del tekmovanja. »Dan je minil odlično, vse se je izšlo po željah z zmago v posamičnem delu in tudi v dvojicah. Upam, da se bo tako tudi nadaljevalo,« si je zaželela Tokićeva, ki je priznala, da je imela v nedeljo še nekaj treme pred domačim občinstvom v Stožicah.

»Na srečo sem začela v mešanih dvojicah, ker se je bilo na začetku kar težko navaditi. Tudi publika igra svojo vlogo, tako da je bilo malo stresa. Ampak zdaj so za mano že štiri dvoboji in sem se že navadila,« je dodala Sara.

Ana Tofant je potrdila dobro pripravljenost. FOTO: Worldtabletennis.com

Minimalne upe ima še Stražarjeva

Minimalne upe za napredovanje ima od naših še Katarina Stražar, ki je danes z 0:3 (4, 5, 3) izgubila proti Romunki Adini Diaconu. V nedeljo je s 3:0 ugnala Avstrijko Elino Fuchs, ki bi ji lahko z ugodnim izidom proti Diaconujevi odprla vrata napredovanja.

Medtem so posamične nastope končale Lara Opeka, Tjaša Novak in Laura Rahotin Pavič, ki so po uvodnih nedeljskih porazih danes izgubile še druge dvoboje v svojih skupinah. Lara je z 1:3 (5, 4, -8, 12) klonila proti Lian Xia Ni iz Luksemburga, Srbkinja Aneta Maksuti je bila s 3:0 (8, 4, 6) boljša od Tjaše, Nizozemka Shuohan Men pa z enako razliko v nizih (4, 2, 9) od Laure.

V moški konkurenci dvojic sta dvoboje hitro zaključila Brin Petrovski Vovk in Miha Podobnik. S 3:0 (6, 8, 3) sta bila boljša Nizozemca Ivan Khan in Gabriellus Camara.