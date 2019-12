Najboljši v Sloveniji in na svetu

Primož Roglič, Janja Garnbret in kapetan odbojkarske reprezentance Tine Urnaut na tradicionalni slovesnosti v Cankarjevem Domu. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Glavni junaki za Slovenijo športno zelo uspešnega leta 2019 so športnica leta, športnik letain ekipa leta. Tako so odločili člani Društva športnih novinarjev Slovenije, ki so imeli zahtevno, a prijetno nalogo. Ni jim bilo treba ločevati med dobrimi in slabimi, temveč izbrati med smetano slovenskega športa, ki je v vsaki od panog tudi smetana svetovnega športa.Najbrž si pri izbiri najboljših v državi pri nas le šport lahko tako visoko postavi letvico. Med najboljšo moško trojico so se prebili Roglič kot najboljši kolesar,kot najobetavnejši košarkarski zvezdnik inkot najboljši motokrosist na svetu. Najboljše tri slovenske športne dame so vse svetovne prvakinje, Garnbretova plezalna,smukaška inkajakaška. Za naslov ekipe leta, ki so ga po nepozabni evforiji v Stožicah osvojili odbojkarji, se je bilo to pot treba uvrstiti v finale evropskega prvenstvaČe k temu prištejemo, da je najboljšim priznanja podeljeval tudi predsednik Evropske nogometne zveze, lahko zapišemo, da je Slovenija svetovna športna sila tako tekmovalno kot funkcionarsko. Pod zlatim površjem bi lahko hitro našli tudi kaj črnega, a so to dnevi za slavje in novoletne želje. Naj v letu 2020 slavimo najboljšega košarkarja v NBA, zmagovalca Toura, olimpijske in svetovne prvake.