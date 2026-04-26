Najhitrejši maraton na svetu, v Londonu trije pod dvema urama

Na londonskem maratonu sta padla nova svetovna rekorda. V moški konkurenci ga je postavil Kenijec Sabastian Sawe, v ženski pa Etiopijka Tigst Assefa, oba sta bila najboljša že lani.

V moški konkurenci so bili od prejšnjega rekorda hitrejši kar trije tekmovalci, dva sta kot prva atleta v zgodovini premagala magično mejo dveh ur. Sawe je razdaljo premagal v uri, 59 minutah in 30 sekundah, Etiopijca Yomifo Kejelecha je v idealnih razmerah za tek premagal za 11 sekund, tretjeuvrščeni Jacob Kiplimo iz Ugande pa je zabeležil čas dve uri in 28 sekund.

Prejšnji rekord je znašal dve uri in 35 sekund, ki ga je leta 2023 postavil pokojni Kelvin Kiptum, čas Saweja pa je tudi boljši od neuradno najboljšega dosežka 1:59:40, tega je leta 2019 zabeležil Eliud Kipchoge, a mu rekorda niso priznali.

Tudi v ženski tekmi je bil postavljen nov rekord, saj je zmagala Tigst Assefa, njen čas je znašal dve uri, 15 minut in 41 sekund. Svoj lanski rekorden londonski dosežek je premagala za devet sekund. Kenijki Hellen Obiri (2:15:53) in Joyciline Jepkosgei (2:15:55) sta zasedli drugo oziroma tretje mesto.

Oba rekordna časa bodo morali še uradno potrditi.