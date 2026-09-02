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Drugo

Najhitrejši zemljan bo dahnil usodni da

Nekdanji šprinter je dolgoletno partnerko zaprosil ob praznovanju svojega 40. rojstnega dne, par sta že od leta 2013.
Svojo dolgoletno partnerico je zaročil ob praznovanju 40. rojstnega dne. FOTO: Manon Cruz/Reuters
Galerija
Svojo dolgoletno partnerico je zaročil ob praznovanju 40. rojstnega dne. FOTO: Manon Cruz/Reuters
M. Ru.
2. 9. 2026 | 20:07
2. 9. 2026 | 20:07
2:15
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Nekdanji jamajški šprinterski zvezdnik Usain Bolt, sicer najhitrejši zemljan, je ob praznovanju 40. rojstnega dne poskrbel še za en poseben življenjski mejnik. Osemkratni olimpijski prvak je po več kot desetletju zveze zaprosil svojo dolgoletno partnerko Kasi Bennett.

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Bolt in Bennett sta skupaj od leta 2013, v zvezi pa so se jima rodili trije otroci. Šestletna Olympia Lightning je njuna najstarejša hči, petletna dvojčka pa sta dobila imeni Thunder in Saint Leo.

Zaroka je bila za Bennettovo presenečenje. Prijatelji para so namreč pomagali Boltu skrivaj pripraviti snubitev ob praznovanju njegovega okroglega jubileja. Bennettova je nato na družbenih omrežjih pokazala tudi zaročni prstan z velikim ovalnim diamantom.

Le dan pred tem je nekdanjemu najhitrejšemu človeku na svetu ob 40. rojstnem dnevu namenila čustveno voščilo. »Moja ljubezen, moj dom, moja večnost. Si neverjeten oče in resnično središče našega malega sveta. Tvoja zapuščina je izjemna, toda najbolj ponosna bom vedno na človeka, ki stoji za njo,« je med drugim zapisala.

Bolt je že pred desetletjem govoril, da z zakonom ne želi hiteti. Kot zgled je izpostavljal svoja starša Wellesleyja in Jennifer Bolt ter poudarjal, da želi biti pred tako pomembno odločitvijo prepričan, da je našel pravo osebo. Jamajčan, ki velja za najboljšega šprinterja vseh časov, je tekmovalno kariero končal leta 2017. Še vedno je svetovni rekorder na 100 metrov z dosežkom 9,58 sekunde in na 200 metrov z 19,19. Na olimpijskih igrah je osvojil osem zlatih kolajn.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

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