»Najpomembnejši šahovski dogodek pri nas po 35. olimpijadi na Bledu«

Tekmovanje na več kot stotih deskah

Šahistke v Romuniji

Šahistke bodo letos na EP igrale med 1. in 16. junijem v romunskem kraju Mamaia , prvenstvi stare celine v pospešenem šahu pa bosta za članice v Kijevu v Ukrajini med 22. in 26. oktobrom, za člane pa med 3. in 6. decembrom v Katovicah na Poljskem.

Podčetrtek bogostil evropsko prvenstvo v šahu. Organizatorji pričakujejo, da se bo prvenstva z nagradnim skladomudeležilo okrog, igrali pa bodo 11 krogov po švicarskem sistemu. Nagradni sklad se bo razdelil med najboljših 20 igralcev.»EP je najpomembnejši šahovski dogodek pri nas po 35. olimpijadi leta 2002 na Bledu, prihodnje leto bomo gostili še ekipno EP. Letošnje EP bo tudi kvalifikacijsko za velika tekmovanja, tudi za svetovno prvenstvo,« je poudaril predsednik Šahovske zveze Slovenije (ZS). Ta čas še ni jasno, kdo vse iz svetovnega vrha bo nastopil na EP, gotovo pa bo zaradi kvalifikacij za SP konkurenca zelo močna. Zaradi natrpanega urnika skoraj zagotovo ne bo Norvežananajboljšega šahista sveta v zadnjem obdobju, ki pa bo zelo verjetno nastopil prihodnje leto na ekipnem EP.»EP za posameznike je velik organizacijski zalogaj, aktivnosti pa potekajo šele od oktobra lani, ker smo prevzeli organizacijo po odpovedi prejšnjega izvajalca, Evropske šahovske akademije. Drugače bi priprave začeli bistveno prej, saj evropska zveza zahteva zelo visoka merila za izvedbo. Tekmovanje v neposrednem prenosu bo potekalo na več kot stotih deskah. Precej zahteven zalogaj je bilo tudi pridobivanje sponzorjev, proračun EP je okrog 300.000 evrov,« je pojasnila direktorica EP, ki je tudi sekretarka ŠZS., selektor slovenskih šahistov, je dejal, da bodo imeli kmalu sestanke z igralci za, ki bo v Moskvi med 5. in 18. avgustom letos, ter za ekipno EP prihodnje leto. Precej starejših najboljših slovenskih šahistov se počasi tekmovalno upokojuje, tako da bo imel v pomlajevanju izbrane vrste vse večjo vlogo mladinski selektors svojo reprezentanco.