Najprej Afganistan, zdaj virus

Ljubljana

Ni bojkota

AFP Kanada se je odločila, da se ne gre več olimpijskega cirkusa in pritiskov, da naj bi kljub pandemiji letos izvedli tokijske igre.

Izguba pokroviteljev

- Le še najbolj trmasti finančni interesi športnih kapitalistov narekujejo, da bi se tokijske olimpijske igre izvedle v sprva določenem terminu od 24. julija do 9. avgusta.Ker vsi ne pijejo vode licemerstva Mednarodnega olimpijskega komiteja – zanimivo, Japonci so pri mišljenju, ali naj se OI prestavijo ali ne, bolj iskreni –, so ukrepali po svoje, v prvi vrsti Avstralija in Kanada. S tem pritiskajo na MOK, naj že dokončno opusti misel o izvedbi olimpijade v Tokiu v predvidenem terminu, saj vsi opominjajo, da bo julijsko-avgustovski čas v deželi vzhajajočega sonca pravi poligon za razbohotenje koronavirusa.Prestavitev iger je torej edina logična, zaradi finančnega prida in interesov se resnično ne bi smelo žrtvovati zdravja športnikov.Da so v Avstraliji in Kanadi zdaj potegnili jasno črto po (ne)udeležbi na OI v poletnem času, ne preseneča, gre za državi z višjo športno kulturo in ozaveščenostjo kot kje drugod, obe sta tudi v prvih vrstah boja proti prepovedanim poživilom.»To ni bojkot iger. Nič ni pomembneje od zdravja športnikov. Ne gre le za te, gre na splošno za zdravje ljudi,« pravi predstavnik za odnose z javnostmi kanadskega olimpijskega komiteja. Res ni bojkot, Kanada denimo ni nastopila le na olimpijskih igrah leta 1896 in tistih leta 1980 v Moskvi, namreč bojkotirala jih je, zaradi sovjetske okupacije Afganistana je potegnila z ZDA.V Avstraliji ne računajo, da bi se olimpijski športnik praznik v japonski prestolnici prestavil na letošnji oktober, svojo osredotočenost so usmerili na poletje 2021. »Razvidno je, da iger julija ne bo možno izvesti. Naši športniki so pred pandemijo vneto vadili, zdajšnja nejasnost in stres položaja tudi njih prežemata s tesnobo. Športniki naj se osredotočijo na izvedbo iger v poletju naslednjega leta,« je navrgel vodja avstralske olimpijske delegacije»Seveda si Avstralci želijo nastopiti na igrah, a ne bodo šli prek meja svojega osebnega zdravja. Potrebovali so to gotovost pri odločitvah, mnogi so se pretekli teden obrnili na nas, in sami smo jim zdaj to gotovost dali,« je pristavil generalni sekretar avstralskega olimpijskega komitejaSeveda vse ni samo po sebi razumljivo, da bo le čas ozdravil (zdravstvene) rane. Položaj zaradi pandemije se bo moral v naslednjih mesecih bistveno izboljšati, da bi razmišljali o povsem nemoteni izvedbi olimpijskih iger v deželi vzhajajočega sonca v letu 2021.Avstralski predsednik vladeje sicer že pred dnevi napovedal, da se pod obstoječimi zapovedmi v domovini avstralskim športnikom in športnicam julija ne bi dovolilo odpotovati v Tokio. No, v avstralskem olimpijskem komiteju pa so tudi nelahkega srca priznali, da so nekateri športniki že ali pa še bodo izgubili denarno pomoč pokroviteljev. Kajti zastoj je povsem ohromil tudi globalni športni posel.