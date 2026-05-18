Najprej dež in kravata, nato pa odličen konec Zidanškove

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je v 1. krogu kvalifikacij za OP Francije izgubila prvi niz z 0:6, nato pa prišla do zasuka.
Tamara Zidanšek nadaljuje pot na pariškem pesku, kjer je leta 2021 dosegal uspeh kariere. Foto Vid Ponikvar/Sportida
Š. R.
18. 5. 2026 | 16:12
Tamara Zidanšek se je uvrstila v drugi krog kvalifikacij za Roland Garros. V uvodnem dvoboju v Parizu je po preobratu premagala Gruzijko Ekaterine Gorgodze z 0:6, 6:4, 6:4. Dvoboj, ki ga je za kratek čas prekinil dež, je trajal uro in 55 minut.

Konjičanka je začela slabo, saj je prvi niz izgubila brez osvojene igre. Nato se je zbrala, dobila drugi niz s 6:4, v odločilnem pa se vrnila po zaostanku z 1:3. Ključni brejk je naredila v deveti igri, nato pa zanesljivo zaključila obračun. Zidanškova se vrača po poškodbi gležnja, ki jo je utrpela pred dobrimi petimi tedni na pokalu Billie Jean King v Portorožu.

V drugem krogu kvalifikacij jo čaka Nemka Mona Barthel ali Anna-Lena Friedsam. Zidanškova, polfinalistka Roland Garrosa iz leta 2021, je lani obstala prav v drugem krogu kvalifikacij. V torek bo nastope začela še Kaja Juvan proti Čehinji Anni SiskoviVeronika Erjavec pa je že uvrščena v glavni del žreba.

