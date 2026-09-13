Najprej storil napako, nato pa zablestel

Na 18. tekmi sezone za svetovno prvenstvo v motokrosu se je v zelo lepi luči v Šanghaju predstavil Jan Pancar. Na dirki za VN Kitajske, na kateri zaradi poškodbe ni bilo našega udarnega aduta Tima Gajserja, je zasedel 6. mesto.

Kajpak se je Pancar moral zelo hitro prilagoditi na časovno razliko in specifične razmere na progi. Vendar privlačnost azijskega trga je pač tista, ki narekuje urnike. Sobotne kvalifikacije je Pancar v močno okrnjeni konkurenci odpeljal izvrstno in je v cilj prišel na visokem 4. mestu, kar je bila lepa napoved za nedeljski preizkušnji. Prvo vožnjo je začel imenitno. S štartne rampe se je izstrelil v prvi ovinek in je prvo merilno točko prevozil četrti. Ker je bilo v konkurenci le 14 voznikov, je bilo relativno hitro porecej prostora za prehitevanje. Pancar je vozil zanesljivo in je v cilj pripeljal na visokem in zasluženem 4. mestu. Vožnjo je sicer spet zelo suvereno dobil prvi as motokrosa, Nizozemec Jeffrey Herlings.

Druge vožnje Pancar ni začel preveč obetavno. V prvi zavoj je na prvo merilno točko pripeljal šele na 9. mestu. Nato se mu je primerila še napaka, zaradi katere je končal na tleh. Hitro se je pobral ter se pognal v lov za tekmeci z 12. mesta. Vozil je v svojem ritmu in počasi začel dohitevati ter zelo prepričljivo prehitevati tekmece. V cilj je pripeljal na 7. mestu.

Vnovič je bil zanesljivo prvi Herlings, ki je vknjižil novo skupno zmago ter potrdil svojo premoč z naslovom svetovnega prvaka, ki ga je sicer osvojil že na prejšnji preizkušnji v Turčiji. Pancar je skupno na VN Kitajske zasedel lepo 6. mesto, v skupnem seštevku svetovnega prvenstva razreda MXGP pa je napredoval za eno mesto in je zdaj dvanajsti.