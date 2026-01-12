  • Delo mediji d.o.o.
    Drugi športi

    Najstnik Mark Kastelic postal slovenski avtomobilist leta 2025

    Zveza za avto šport Slovenije je v Ljubljani podelila nagrade najboljšim voznikom in voznicam preteklega leta.
    Slovenski avtomobilist leta Mark Kastelic. FOTO: Mark Kastelic Racing
    Galerija
    Slovenski avtomobilist leta Mark Kastelic. FOTO: Mark Kastelic Racing
    L. Š.
    12. 1. 2026 | 14:28
    12. 1. 2026 | 14:42
    5:05
    

    Na tradicionalni podelitvi pokalov in razglasitvi prvakov Zveze za avto šport Slovenije, imenovane AŠ SLO, so se v Gala dvorani ljubljanskega hotela Mons zbrali najboljši avtomobilstični dirkači minule sezone in potegnili črto pod lansko dirkaško sezono, ki je bila tako doma kot v tujini izjemno uspešna. Mladi slovenski dirkač Mark Kastelic je bil uradno razglašen za najboljšega slovenskega dirkača v sezoni 2025.

    Zadnja leta je že kar nekako tradicija, da v januarju Slovenija dobi tudi najboljše slovenske avto-moto športnike. Zveza za avto šport Slovenije, bolj poznana pod imeno AŠ SLO, se je že pred leti odločila, da svoj zaključek sezone zaradi poplave vseh številnih prireditev v decembru po zgledu mednarodnih dirkaških zvez prestavi na januar.

    image_alt
    Bolj ko si hiter, več želijo vložiti vate

    V nedeljo je bilo v hotelu Mons v Ljubljani precej živahno, ko se je tam zbrala smetana slovenskega dirkaškega športa. Slovenske voznike in voznice je tam pričakala lepa paleta pokalov in nagrad, ki so si jih z marljivim delom, požrtvovalnim vlaganjem v dirkaški šport in seveda z neustrašnim dirkanjem privozili v letošnji dirkaški sezoni.

    Med povabljenci so našteli vsa naša najboljša dirkaška imena iz vrst cestno-hitrostnega dirkanja, avtokrosa, gorsko-hitrostnih dirk in relija. Poleg številnih prvakov v posameznih panogah dirkanja so podelili tudi najbolj prestižna priznanja izmed vseh, ki sta jih podelila predsednik zveze Rado Raspet in podpredsednik zveze Aleš Zrinski.

    Na podelitvi ni manjkalo nagrad za najboljše slovenske avto-moto športnike. FOTO: Mark Kastelic Racing
    Na podelitvi ni manjkalo nagrad za najboljše slovenske avto-moto športnike. FOTO: Mark Kastelic Racing

    Nagrado za življensko delo je letos prejel nekdanji dirkač Drago Božič, ki je zadnja leta eden izmed gonilnih motorjev zveze in človek, ki je veliko storil za razvoj, napredek in obstoj dirkaškega športa.

    Mark Kastelic, ki je lani osvojil naziv slovenskega dirkaškega talenta, je letos ta naziv predal mlademu rallyistu Mitji Velkavrhu, ki je v letu 2025 odpeljal svojo prvo dirkaško sezono in ob tem vseeno uspel kar trikrat zmagati v dirkaški diviziji 1.

    Po mnenju žirije AŠ SLO, ki jo zvečine sestavljajo nekdanji uspešni dirkači in prvaki, pa si je Mark Kastelic s svojimi uspehi in dosežki prislužil naziv slovenskega avtomobilista leta.

    Kastelic nastopal kar na treh vzporednih prvenstvih

    Z moštvom Mapetrol Lema racing je lani še ne 18-letni Mark Kastelic nastopal kar na treh vzporednih prvenstvih hkrati in bil na koncu najhitrejši dirkač kar na dveh državnih prvenstvih. V družbi portugalskega sodirkača Bruna Piresa sta postala prvaka Portugalske v razredu GT4, kjer se jima je naslov prvakov v združenem portugalsko-španskem prvenstvu izmaknil za las in to zaradi počene pnevmatike v zadnjem krogu zadnje dirke sezone.

    Prestižna nagrada. FOTO: Mark Kastelic Racing
    Prestižna nagrada. FOTO: Mark Kastelic Racing

    Mark Kastelic je lani postal tudi italijanski prvak razreda GT4, saj sta bila s sovoznikom Lorenzom Toccijem neulovljiva za konkurenco skozi celotno leto. Brez naslova prvaka je Mark Kastelic lani ostal le v močni konkurenci dirkačev evropskega prvenstva razreda GT4, kjer je nastopal v družbi finskega voznika Eliasa Niskanena. »Za boj z najboljšimi na evropskem prvenstvu nam še vedno manjka nekaj hitrosti in konstantnosti.« je takrat priznal Mark.

    »To priznanje mi veliko pomeni. Res je, da gre samo za naziv, a je po drugi stran to potrditev, da so tudi ostali prepoznali moje uspehe in trdo delo. Ne gre samo za eno sezono ali eno uspešno dirkaško leto, ampak je to plod dolgoletnega dirkanja, vlaganja, odrekanja in tudi trdega športnega dela,« je povedal Kastelic.

    Kastelic se je ob prejemu nagrade zahvalil tudi ekipi in staršema. FOTO: Mark Kastelic Racing
    Kastelic se je ob prejemu nagrade zahvalil tudi ekipi in staršema. FOTO: Mark Kastelic Racing

    »Priznanje pa ni namenjeno zgolj meni. Dirkanje je namreč moštveni šport in mojih rezultatov bi ne bilo brez mojega moštva Mapetrol Lema racing. Jaka in Mirko Marinšek sta uspešno krmarila našo barko skozi viharno sezono, velika zahvala in zares od srca pa gre jasno tudi vsem mojim mehanikom in ostalim članom moštva Mapetrol Lema racing,« še je dodal.

    Izjavo je sklenil z obeti za prihodnjo sezono: »Izjemno sem vesel naziva »Avtomobilist leta« in zavedam se, da ga bom drugo leto težko ponovil ali obdržal. Kot kaže, se drugo leto selimo v še večji, hitrejši in močnejši dirkaški razred GT3, kjer bo zame celotna situacija zopet popolnoma nova in kjer bo konkurenca še močnejša. Dirkali bomo v družbi tovarniškh dirkačev in tovarniško podprtih moštev. A predvsem to je tisto, kar nas zanima. V dirkaškem smislu učiti se, napredovati in dirkati na najvišjem možnem nivoju ter proti najboljšim dirkačem sveta.«

    Magazin  |  Svet so ljudje
    Pariška opera

    Sovjetsko-ameriški Jud bo glasbeni direktor francoske institucije

    Znani dirigent ima za seboj pestro življenjsko pot in uspešno kariero na obeh straneh Atlantika.
    12. 1. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nova pooblastila policije

    Novomeški policisti so v praksi že uporabili Šutarjev zakon

    Policija je med zasegom orožja brez sodnega naloga vstopila v tuje stanovanje.
    12. 1. 2026 | 14:53
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Wawrinka zlomil lopar, Mulec reže skozi sipine (FOTO)

    Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si
    Dejan Mijović 12. 1. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Življenje v čakalnici

    Dolge čakalne vrste v zdravstvu so srce družbe. Z njimi se odstavlja zdravnike, ministre, pridobiš zlate palice, če si nespreten, pa leto do dve kehe.
    12. 1. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EP 2026

    Škandal pred EP: znana makedonska sodnika zalotili pri goljufanju

    Evropska rokometna zveza je zaradi prirejenih testov telesne pripravljenosti izločila Nikolova in Načevskega s seznama za bližnje evropsko prvenstvo.
    Peter Zalokar 12. 1. 2026 | 14:40
    Preberite več
