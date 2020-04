Najstnik premagal svetovnega prvaka

Ljubljana

Alireza Firouzja je vzhajajoča zvezda svetovnega šaha. FOTO: twitter



Jutri nov turnir

- Najboljši šahisti na svetu so našli odgovor na pandemijo novega koronavirusa in začasno ukinitev tekmovanj. Rešitev so poiskali v triminutnih internetnih dvobojih, kjer glede na hitrost partije šahisti ne potrebujejo niti sodnika, saj je pomoč računalnika in drugih igralcev v tako kratkem času igre takorekoč nemogoča.Šahisti na ta način končali kvalifikacijski turnir Banter Blitz s 132 igralci, ki se je začel že jeseni. V finale se je po pričakovanjih uvrstil aktualni svetovni prvak Norvežan, ki se je tam srečal z le 16-letnim Irancem. V finalu je Iranec po 16 odigranih dvobojih slavil le tesno z 8,5:7,5. Carlsen je nasprotniku po dvoboju čestital in odkrito priznal, da si je zaslužil zmago.A pravega premora ne bo. Že jutri bo Carlsen začenja nastope na novem turnirju z nagradnim skladom 250.000 ameriških dolarjev, kjer se bo Irancu skušal oddolžiti za finalni poraz. Nastopili pa bodo še nekateri izredno močni velemojstri:inTurnir bo trajal 16 dni, šahisti bodo nastopili po sistemu vsak z vsakim, odločale pa bodo štiri medsebojne tekme in ne le ena. Posebno bo tudi točkovanje, podobno odbojkarskemu. Zmaga bo vredna tri točke, poraz 0, v primeru neodločenega izida 2:2, pa bo odločala peta medsebojna tekma, a bo zmaga nato vredna dve točki in poraz eno. Četverica najboljših se bo nato uvrstila v končnico.