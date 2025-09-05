  • Delo d.o.o.
    Drugi športi

    Najstnik reševal slovensko čast, Kauzer je imel spet težave s sodniki

    Žiga Lin Hočevar danes naš edini finalist v Augsburgu. Eva Alina Hočevar po napaki ostala brez želene kolajne v skupni razvrstitvi svetovnega pokala v kajaku.
    Žiga Lin Hočevar je bil danes najboljši Slovenec v Augsburgu. FOTO: KZS
    Žiga Lin Hočevar je bil danes najboljši Slovenec v Augsburgu. FOTO: KZS
    M. Š., STA
    5. 9. 2025 | 18:20
    5. 9. 2025 | 18:23
    4:48
    Uvodni dan zadnje tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih željah v Augsburgu se ni izšel po slovenskih željah. Razočaranje je pomenil predvsem nastop Eve Aline Hočevar, ki se je med kajakašicami borila za kolajno v skupni razvrstitvi, a je ostala brez finala in možnosti za njo.

    To je cena, ki jo plačujem za to, da sem profesionalni športnik

    Slovensko čast je reševal njen mlajši brat Žiga Lin Hočevar, ki je bil naš edini finalist. Na koncu je zasedel šesto mesto, potem ko je na dolgi in zahtevni progi, ki je zahtevala mešanico dobre tehnike in moči, zbral tri dotike. »Meni peto, šesto mesto ne pomeni veliko. Vedno si želim več, zato sem po prvem dotiku šel na vse ali nič. Na žalost se mi ni povsem izšlo. Sem pa zadovoljen, da sem na zadnjih dveh tekmah pokazal, da tudi v kajaku spadam v finale. V začetku sezone v njem nisem veliko tekmoval, kar se pozna, v uvodnem delu sezone nisem prišel do vrhunskega rezultata. A sem v zadnjem času pridobil samozavest, tako da lahko optimistično odpotujem na svetovno prvenstvo v Avstralijo,« je imel po šestem mestu mešane občutke Hočevar.

    Jutri bo v Augsburgu poskušal ponoviti lanski uspeh v kanuju, ko se je veselil doslej edine zmage v svetovnem pokalu.

    Peter Kauzer je imel spet težave s sodniki. Uvrstitev v finale mu je preprečila naknadna sodniška odločitev, potem ko ena od vratic ni preveslal pravilno. Zaradi tega si je prislužil 50 kazenskih sekund, s tem pa je padel na 25. mesto. Martin Srabotnik je bil z osmimi kazenskimi sekundami dve mesti pred njim.

    Eva Alina Hočevar ni bila zadovoljna s svojim veslanjem. FOTO: Matej Družnik/Delo
    Eva Alina ni skrivala razočaranja

    V ženski konkurenci je že v kvalifikacijah obstala Lea Novak, Ajda Novak je bila z osmimi kazenskimi sekundami v polfinalu 28., najbolj boleč pa je bil – kot že omenjeno – polfinalni nastop Eve Aline Hočevar. Naši reprezentantki, ki je pred zadnjo tekmo zasedala četrto mesto v skupnem seštevku, se nastop ni posrečil, s štirimi kazenskimi sekundami je zasedla 18. mesto, s tem pa so na tekmi, ki je ponujala dvojne točke, splavale po vodi vse možnosti za skupno uvrstitev med najboljšo trojico. Na koncu se je morala sprijazniti s skupnim šestim mestom.

    »V kvalifikacijah nisem tvegala, želela sem se izogniti veliki napaki. Brez nje mi polfinale ne bi ušel. Moj cilj je bil priti v finale, da bi se lahko borila za kolajno v skupni razvrstitvi. Pred polfinalom sem se dobro počutila, do 22., 23. vratic je šlo vse po načrtu, potem pa se je zalomilo, zbranost mi je povsem padla,« je na cilju dejala 23-letna Ljubljančanka.

    »Razočarana sem, ponujala se mi je priložnost, a je nisem izkoristila. Očitno sem hotela preskočiti stvari, očitno je za kolajno še prekmalu, moram pač iti stopničko za stopničko,« je še razočarano dodala Eva Alina Hočevar, ki bo imela priložnosti za visoko uvrstitev še v drugih treh disciplinah: kanuju ter posamičnem in klasičnem krosu.

    Na vrhu Kimberley Woods in Anatole Delassus

    Zadnjo tekmo je sicer dobila Britanka Kimberley Woods, ki je postala tudi zmagovalka svetovnega pokala. Skupno druga je bila Britanka Lois Leaver, ki je bila na tekmi v Augsburgu tretja, ob omenjeni Škotinji jo je prehitela še domačinka Elena Lilik. Njena rojakinja Ricarda Funk je bila še ena osmoljenka zadnje tekme. Čeprav je bila odlična v kvalifikacijah, se nato iz polfinala ni uvrstila v finale. S tem je prepustila skupno zmago, zdrsnila je na nehvaležno četrto mesto, tretjega se je veselila Američanka Lewy Leibfarth.

    Med moškimi je zadnjo tekmo dobil Francoz Anatole Delassus, kar pa ni bilo dovolj, da bi v svetovnem pokalu prehitel rojaka Titouana Castrycka, tokrat tretjeuvrščenega. Med njiju se je na domači progi uvrstil Nemec Noah Hegge, v svetovnem pokalu pa je skupno tretje mesto osvojil Poljak Mateusz Polaczyk. Na koncu je bil od Slovencev najboljši Hočevar, ki je prehitel Kauzerja in zasedel končno 11. mesto.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Pogovor z Žigo Linom Hočevarjem

    To je cena, ki jo plačujem za to, da sem profesionalni športnik

    Žiga Lin Hočevar se kljub mladosti enakovredno kosa z največjimi mojstri slaloma na divjih vodah. Misli mu že uhajajo k SP konec meseca v Avstraliji.
    Miha Šimnovec 2. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Pogovor z Evo Alino Hočevar

    Zdaj še bolj posluša očeta Simona, veliko ji pomaga tudi mlajši brat Žiga Lin

    Eva Alina Hočevar je v Tacnu drugemu mestu iz kajaka dodala še srebrno kolajno v krosu. Šport končno postavila na prvo mesto – še pred študij.
    Miha Šimnovec 1. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Intervju s Petrom Kauzerjem

    Noben uspeh ne odtehta skupnega veslanja s hčerko. Lanske OI? Zagabilo se mi je

    Slovenski kajakaški as Peter Kauzer o svetovnem pokalu v Tacnu, Žigi Linu Hočevarju, hčerki Noli, dirki motoGP, Marcu Marquezu, rani z OI, EP v košarki ...
    Miha Šimnovec 29. 8. 2025 | 22:54
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Intervju z Benjaminom Savškom

    Še zdaj se spomni Kauzerja in svoje vloge kurirčka

    Vrhunski kanuist Benjamin Savšek o svoji zdajšnji formi, želji za domačo tekmo svetovnega pokala ta konec tedna v Tacnu, zanimivi anekdoti iz otroštva ...
    Miha Šimnovec 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Kajakaštvo

    Mlada Ljubljančanka znova na zmagovalnem odru, na njem prvič tudi Celjan

    Eva Alina Hočevar se je izkazala tudi v posamični tekmi kajakaškega krosa za svetovni pokal v Tacnu. Drugo mesto je osvojil tudi Jan Ločnikar.
    31. 8. 2025 | 11:29
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Slalom na divjih vodah

    Eva Alina in Žiga Lin navdušila na savskih brzicah

    Na tekmi za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah v Tacnu sta se Hočevarja izkazala z drugima mestoma v kajaku. Peter Kauzer tik pod zmagovalnim odrom.
    Miha Šimnovec 29. 8. 2025 | 16:48
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Intervju z Žigo Linom Hočevarjem

    Kako že pravijo: brez tveganja ni slave, mar ne?

    Evropski prvak v kanuju Žiga Lin Hočevar o pripravah za letošnjo sezono, veslanju na morju, smučarskem teku, nasvetih Petra Kauzerja ...
    Miha Šimnovec 29. 4. 2025 | 22:04
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
