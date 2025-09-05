Najstnik reševal slovensko čast, Kauzer je imel spet težave s sodniki

Uvodni dan zadnje tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih željah v Augsburgu se ni izšel po slovenskih željah. Razočaranje je pomenil predvsem nastop Eve Aline Hočevar, ki se je med kajakašicami borila za kolajno v skupni razvrstitvi, a je ostala brez finala in možnosti za njo.

Slovensko čast je reševal njen mlajši brat Žiga Lin Hočevar, ki je bil naš edini finalist. Na koncu je zasedel šesto mesto, potem ko je na dolgi in zahtevni progi, ki je zahtevala mešanico dobre tehnike in moči, zbral tri dotike. »Meni peto, šesto mesto ne pomeni veliko. Vedno si želim več, zato sem po prvem dotiku šel na vse ali nič. Na žalost se mi ni povsem izšlo. Sem pa zadovoljen, da sem na zadnjih dveh tekmah pokazal, da tudi v kajaku spadam v finale. V začetku sezone v njem nisem veliko tekmoval, kar se pozna, v uvodnem delu sezone nisem prišel do vrhunskega rezultata. A sem v zadnjem času pridobil samozavest, tako da lahko optimistično odpotujem na svetovno prvenstvo v Avstralijo,« je imel po šestem mestu mešane občutke Hočevar.

Jutri bo v Augsburgu poskušal ponoviti lanski uspeh v kanuju, ko se je veselil doslej edine zmage v svetovnem pokalu.

Peter Kauzer je imel spet težave s sodniki. Uvrstitev v finale mu je preprečila naknadna sodniška odločitev, potem ko ena od vratic ni preveslal pravilno. Zaradi tega si je prislužil 50 kazenskih sekund, s tem pa je padel na 25. mesto. Martin Srabotnik je bil z osmimi kazenskimi sekundami dve mesti pred njim.

Eva Alina Hočevar ni bila zadovoljna s svojim veslanjem. FOTO: Matej Družnik/Delo

Eva Alina ni skrivala razočaranja

V ženski konkurenci je že v kvalifikacijah obstala Lea Novak, Ajda Novak je bila z osmimi kazenskimi sekundami v polfinalu 28., najbolj boleč pa je bil – kot že omenjeno – polfinalni nastop Eve Aline Hočevar. Naši reprezentantki, ki je pred zadnjo tekmo zasedala četrto mesto v skupnem seštevku, se nastop ni posrečil, s štirimi kazenskimi sekundami je zasedla 18. mesto, s tem pa so na tekmi, ki je ponujala dvojne točke, splavale po vodi vse možnosti za skupno uvrstitev med najboljšo trojico. Na koncu se je morala sprijazniti s skupnim šestim mestom.

»V kvalifikacijah nisem tvegala, želela sem se izogniti veliki napaki. Brez nje mi polfinale ne bi ušel. Moj cilj je bil priti v finale, da bi se lahko borila za kolajno v skupni razvrstitvi. Pred polfinalom sem se dobro počutila, do 22., 23. vratic je šlo vse po načrtu, potem pa se je zalomilo, zbranost mi je povsem padla,« je na cilju dejala 23-letna Ljubljančanka.

»Razočarana sem, ponujala se mi je priložnost, a je nisem izkoristila. Očitno sem hotela preskočiti stvari, očitno je za kolajno še prekmalu, moram pač iti stopničko za stopničko,« je še razočarano dodala Eva Alina Hočevar, ki bo imela priložnosti za visoko uvrstitev še v drugih treh disciplinah: kanuju ter posamičnem in klasičnem krosu.

Na vrhu Kimberley Woods in Anatole Delassus

Zadnjo tekmo je sicer dobila Britanka Kimberley Woods, ki je postala tudi zmagovalka svetovnega pokala. Skupno druga je bila Britanka Lois Leaver, ki je bila na tekmi v Augsburgu tretja, ob omenjeni Škotinji jo je prehitela še domačinka Elena Lilik. Njena rojakinja Ricarda Funk je bila še ena osmoljenka zadnje tekme. Čeprav je bila odlična v kvalifikacijah, se nato iz polfinala ni uvrstila v finale. S tem je prepustila skupno zmago, zdrsnila je na nehvaležno četrto mesto, tretjega se je veselila Američanka Lewy Leibfarth.

Med moškimi je zadnjo tekmo dobil Francoz Anatole Delassus, kar pa ni bilo dovolj, da bi v svetovnem pokalu prehitel rojaka Titouana Castrycka, tokrat tretjeuvrščenega. Med njiju se je na domači progi uvrstil Nemec Noah Hegge, v svetovnem pokalu pa je skupno tretje mesto osvojil Poljak Mateusz Polaczyk. Na koncu je bil od Slovencev najboljši Hočevar, ki je prehitel Kauzerja in zasedel končno 11. mesto.