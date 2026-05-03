Najstnik spet ugnal konkurenco

Italijan Kimi Antonelli (Mercedes) je zmagovalec četrte dirke v sezoni svetovnega prvenstva formule 1 za veliko nagrado Miamija. Na Floridi je na uličnem dirkališču po slabšem startu kasneje prišel na vrh in za sabo zadržal drugouvrščenega svetovnega prvaka, Britanca Landa Norrisa (McLaren).

Potem ko je imel več težav v sobotnem šprintu in ga po dodatni kazni končal na šestem mestu, je kasneje v kvalifikacijah za nedeljsko dirko dosegel najhitrejši čas in po težavah v prvih krogih na koncu tudi slavil. Zanj je bila to tretja zmaga v karieri, vse je dosegel to sezono. Antonelli ima po štirih dirkah 100 točk, Russell pa je pri 80 točkah. Tretji je ostal Monačan Charles Leclerc (Ferrari), ki je po današnjih težavah in končnem šestem mestu pri 63 točkah.

V kaotičnem startu je Antonelli slabo začel, zgrešil točko zaviranja, medtem ko se je Max Verstappen v boju za prvo mesto po napaki zavrtel. Na prvo mesto je prišel Leclerc in tam ostal do prvega varnostnega avtomobila v sedmem krogu po nesrečah Francozov Isacka Hadjarja (Red Bull) ter Pierra Gaslyja (Alpine). Po vnovičnem letečem startu je Monačan v le nekaj krogih zdrsnil s prvega na tretje mesto, Antonelli pa se nikakor ni mogel približati Norrisu.

Boljše delo so ob prvih postankih opravili pri Mercedesu, saj je Antonelli po zgodnejšem postanku prehitel Norrisa in se ga po dobljenem dvoboju na stezi z Verstappnom tudi malce otresel. Mladi Italijan je imel resda nekaj težav z gumami, a je dovolj dobro pazil nanje, da je Britanca zadržal za seboj.

Tudi v Miamiju je bil dirkalnik Kimija Antonellija zelo hiter. FOTO: Nathan Ray Seebeck/Reuters

V boju za tretje mesto se je Verstappnu tveganje s hitro menjavo pnevmatik sprva obrestovalo, vendar sta se mu v zadnjih desetih krogih s svežimi gumami tako Leclerc kot Avstralec Oscar Piastri približala in prehitela.

Do konca je Verstappna prehitel še Russell, v boju za zadnjo stopničko na odru za zmagovalce pa je Piastri ugnal Leclerca, ki je nato po vrtenju in rahlem trčenju ob ogrado zaradi težav z dirkalnikom v zadnjem krogu padel celo na šesto mesto. Četrti je bil Russell, peti pa Verstappen.

»Štart ni bil tako slab kot včeraj. Nisem pa pričakoval, da bo Leclerc tako pozno zaviral, zato sem se mu moral izogniti. Imel sem tudi nekaj sreče pri vrnitvi na stezo v drugem ovinku. Ves čas sem ostal blizu, z ekipo smo imeli pravo strategijo, ob postanku prehiteli Norrisa in zadržali prvo mesto,« je v prvi izjavi po dirki dejal 19-letni Antonelli ter dodal: »To je šele začetek, pot pa je še dolga. Garamo na polno, ekipa pa opravlja sijajno delo, zato se jim moram zahvaliti. Užival bom v tem uspehu, potem pa se vrnil k delu, saj nas čez tri tedne čaka nova tekma.«

Naslednja dirka bo tako za veliko nagrado Kanade v Montrealu 24. maja.