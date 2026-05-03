Najstnik spet ugnal konkurenco

Na četrti dirki sezone svetovnega prvenstva formule 1 je bil že tretjič najboljši mladi Italijan Kimi Antonelli.
Kimi Antonelli se je veselil nove zmage, na stopničkah sta bila še Lando Norris in Oscar Piastri. FOTO: Chris Graythen/AFP  
STA, Š. R.
3. 5. 2026 | 21:18
3:17
A+A-

Italijan Kimi Antonelli (Mercedes) je zmagovalec četrte dirke v sezoni svetovnega prvenstva formule 1 za veliko nagrado Miamija. Na Floridi je na uličnem dirkališču po slabšem startu kasneje prišel na vrh in za sabo zadržal drugouvrščenega svetovnega prvaka, Britanca Landa Norrisa (McLaren).

Potem ko je imel več težav v sobotnem šprintu in ga po dodatni kazni končal na šestem mestu, je kasneje v kvalifikacijah za nedeljsko dirko dosegel najhitrejši čas in po težavah v prvih krogih na koncu tudi slavil. Zanj je bila to tretja zmaga v karieri, vse je dosegel to sezono.  Antonelli ima po štirih dirkah 100 točk, Russell pa je pri 80 točkah. Tretji je ostal Monačan Charles Leclerc (Ferrari), ki je po današnjih težavah in končnem šestem mestu pri 63 točkah.

V kaotičnem startu je Antonelli slabo začel, zgrešil točko zaviranja, medtem ko se je Max Verstappen v boju za prvo mesto po napaki zavrtel. Na prvo mesto je prišel Leclerc in tam ostal do prvega varnostnega avtomobila v sedmem krogu po nesrečah Francozov Isacka Hadjarja (Red Bull) ter Pierra Gaslyja (Alpine). Po vnovičnem letečem startu je Monačan v le nekaj krogih zdrsnil s prvega na tretje mesto, Antonelli pa se nikakor ni mogel približati Norrisu.

Boljše delo so ob prvih postankih opravili pri Mercedesu, saj je Antonelli po zgodnejšem postanku prehitel Norrisa in se ga po dobljenem dvoboju na stezi z Verstappnom tudi malce otresel. Mladi Italijan je imel resda nekaj težav z gumami, a je dovolj dobro pazil nanje, da je Britanca zadržal za seboj.

Tudi v Miamiju je bil dirkalnik Kimija Antonellija zelo hiter. FOTO: Nathan Ray Seebeck/Reuters
Tudi v Miamiju je bil dirkalnik Kimija Antonellija zelo hiter. FOTO: Nathan Ray Seebeck/Reuters

V boju za tretje mesto se je Verstappnu tveganje s hitro menjavo pnevmatik sprva obrestovalo, vendar sta se mu v zadnjih desetih krogih s svežimi gumami tako Leclerc kot Avstralec Oscar Piastri približala in prehitela.

Do konca je Verstappna prehitel še Russell, v boju za zadnjo stopničko na odru za zmagovalce pa je Piastri ugnal Leclerca, ki je nato po vrtenju in rahlem trčenju ob ogrado zaradi težav z dirkalnikom v zadnjem krogu padel celo na šesto mesto. Četrti je bil Russell, peti pa Verstappen.

»Štart ni bil tako slab kot včeraj. Nisem pa pričakoval, da bo Leclerc tako pozno zaviral, zato sem se mu moral izogniti. Imel sem tudi nekaj sreče pri vrnitvi na stezo v drugem ovinku. Ves čas sem ostal blizu, z ekipo smo imeli pravo strategijo, ob postanku prehiteli Norrisa in zadržali prvo mesto,« je v prvi izjavi po dirki dejal 19-letni Antonelli ter dodal: »To je šele začetek, pot pa je še dolga. Garamo na polno, ekipa pa opravlja sijajno delo, zato se jim moram zahvaliti. Užival bom v tem uspehu, potem pa se vrnil k delu, saj nas čez tri tedne čaka nova tekma.«

Naslednja dirka bo tako za veliko nagrado Kanade v Montrealu 24. maja.

Zaradi neviht bo dirka v Miamiju tri ure prej

Na Floridi velja zakon, da morajo prekiniti dogodke, če v radiju 13 kilometrov pride do strel. Večina dirkačev še ni vozila v deževnih razmerah.
3. 5. 2026 | 08:47
Miami

V več kot mesecu premora je McLaren ujel konkurenco

Svetovni prvak Lando Norris je dobil šprintersko dirko formule 1 v Miamiju. Po kaotičnem štartu je na drugem mestu končal njegov ekipni kolega Oscar Piastri.
2. 5. 2026 | 18:42
Formula 1

Leclerc najhitrejši v Miamiju, Verstappen našel hitrost

Charles Leclerc je bil najhitrejši pred štirikratnim prvakom Maxom Verstappnom na edinem petkovem prostem treningu pred veliko nagrado Miamija v formuli 1.
1. 5. 2026 | 20:54
Nedelo
Intervju

Tea Jarc: Na prihodnjih volitvah bo prišel sodni dan

Zadnja tri leta je Tea Jarc (letnik 1987) konfederalna sekretarka Evropske konfederacije sindikatov s približno 45 milijoni članov.
Gorazd Utenkar 30. 4. 2026 | 10:00
Kolesarstvo

Pogačar je zmagal na štirih etapah od petih

Pogačar je tik pred ciljem pospešil ter se otresel Lipowitza in Rogliča.
Miroslav Cvjetičanin 3. 5. 2026 | 09:44
Nedelo
Pismo iz Bruslja

Blišč in beda evropske prestolnice

Študija mestnega observatorija za zdravje in socialne zadeve je pokazala, da skoraj četrtina prebivalstva Bruslja živi na pragu revščine ali pod njim.
Peter Žerjavič 3. 5. 2026 | 11:59
Pisma bralcev

Čudežni narod na robu: kako je izguba slovenščine začetek kulturnega samomora

Vsak od nas bo odgovarjal zase. Teža odgovora se kopiči, strah nas bo umreti!
2. 5. 2026 | 05:00
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
Zgodbe  |  Poti brez skrbi
Vredno branja

Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
Promo Delo 29. 4. 2026 | 15:30
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Delo 28. 4. 2026 | 09:18
Ferplej

Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
Druga kariera

Po delovne izkušnje še pred zadnjim sodnikovim žvižgom

V športu nekatere kompetence lahko bolje razvijemo, pravita nekdanja vrhunska športnika Jernej Mencinger in Miran Stanovnik.
Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 05:00
Krožno gospodarstvo

Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
Gradbeništvo

Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
