Najstnik Žiga Lin Hočevar v Augsburgu pometel z vsemi tekmeci

Šestnajstletni slovenski kanuist Žiga Lin Hočevar je zmagovalec tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Augsburgu v Nemčiji. Pred dnevi je slovenski najstnik v Tacnu postal evropski prvak, zdaj pa je v Augsburgu zmagal še na svoji prvi tekmi v članski konkurenci svetovnega pokala. V finalu je veslal tudi Luka Božič, ki je bil osmi.

Hočevar, ki je v polfinalu dosegel osmi čas, je v finalu odveslal brezhibno vožnjo, ki mu je prinesla prepričljivo zmago. Slovak Marko Mirgorodsky je bil drugi z zaostankom 27 stotink, Francoz Nicolas Gestin pa je na tretjem mestu zaostal že sekundo in 52 stotink.

»Neverjetno je,« je bil v prvi izjavi povsem vzhičen mladi slovenski kanuist. »Ostal sem brez besed. To je nekaj, o čemer sem lahko le sanjal, ko sem prvič videl mojo sestro, kako je veslala v svetovnem pokalu. To je res neverjetno, ne vem ...,« je Hočevarju zmanjkalo besed, da bi opisal vsa čustva, ki so ga prežemala.

Pred izjavo mu je na mestu za intervjuje čestitala sestra Eva Alina, ga objela in ga z dlanjo udarila po čeladi, od samega veselja sta objeta večkrat poskočila.

Mladi kanuist še ni povsem dojel, da je osvojil svojo premierno zmago v svetovnem pokalu. Z mislimi pred finalom je bil v celoti osredotočen zgolj na tekmo: »Razmišljal sem o tem, kako sem v petek s kajakom za malenkost ostal brez svoje prve zmage v svetovnem pokalu. Večer po petkovi tekmi in noč sem skušal ohraniti motivacijo in osredotočenost na današnji nastop. Na koncu sem bil hitrejši kot v petek in sem odveslal perfektno vožnjo.«

Drugi slovenski finalist Božič, ki je bil sedmi po polfinalu, je po povsem ponesrečeni odločilni vožnji z napakami na osmem mestu zaostal več kot osem sekund.

Benjamin Savšek je v polfinalu dosegel 11. izid in tako za las ostal brez finala.

Med kanuistkami je slavila Avstralka Jessica Fox. Nastopile so tri Slovenke, sestra današnjega zmagovalca moške preizkušnje Eva Alina Hočevar je osvojila 11. mesto, finale je zgrešila za vsega 11 stotink sekunde. Alja Kozorog je bila 27., Lea Novak pa 28.

Tekme v Augsburgu so se za slovensko vrsto sijajno začele že v petek, ko je kajakaš Peter Kauzer osvojil tretje mesto.