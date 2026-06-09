Najuspešnejši Celjani, odmeva nešportna poteza mlade Štajerke

Judoisti in judoistke kluba Z'dežele Sankaku so bili najuspešnejši na članskem državnem prvenstvu, ki so ga v soboto izpeljali v Dupleku. Skupaj so osvojili sedem kolajn, od tega tri zlate, s katerimi so se ovenčali Nika Tomc (do 57 kg), Zarja Mastnak (do 63 kg) in Urh Ogrizek (do 73 kg).

Na drugo stopnico zmagovalnega odra so se od članov celjskega kluba povzpeli Leila Mazouzi (do 70 kg), Neža Hladnik (do 78 kg) in Peter Uranjek (nad 100 kg), bronasto odličje pa si je izbojeval Stefan Josipović (do 81 kg).

David Štarkel se je veselil že svojega dvanajstega naslova državnega prvaka. FOTO: Darko Petelinšek/JZS

Do treh zlatih lovorik tudi Bežigrad in Slovenj Gradec

Le eno kolajno manj so zbrali Bežigrajčani, ki so se po zaslugi Nike Koren (do 70 kg), Kaje Schuster (do 78 kg) in Gašperja Kokalja (do 66 kg) prav tako veselili treh naslovov državnih prvakov. Zaključna dvoboja sta od Ljubljančanov izgubila Maša Slavinec (do 57 kg) in Goran Kelava (do 81 kg), tretja pa je bila Paulina Selan (do 63 kg).

S tremi zlatimi lovorikami so se okitili tudi borci Slovenj Gradca. Ob odsotnosti reprezentanta Naceta Herkoviča (do 81 kg), ki se je minuli konec tedna izkazal s tretjim mestom na turnirju za svetovni pokal v Talinu, so se na zmagovalno stopnico zavihteli Nuša Samec (do 52 kg), Aleks Krivec (do 81 kg) in Aljaž Gostenčnik (do 90 kg). Za četrto odličje Korošcev je poskrbela bronasta Lara Jamer (do 70 kg).

V kategoriji do 70 kilogramov sta zlati Niki Koren (na sredini) družbo na zmagovalnem odru delali srebrna Leila Mazouzi (levo) in bronasta Lara Jamer (desno). FOTO: Darko Petelinšek/JZS

V Impolu so se veselili dveh najžlahtnejših kolajn, ki sta si ju priborila David Štarkel (do 60 kg) in Timotej Kos (do 100 kg), ob Kristini Vršič (Duplek, do 48 kg), ki se je po večletnem premoru vrnila na blazine z zmago, pa sta državna prvaka postala še Tara Janjić (Ivo Reya, nad 78 kg) in Blaž Vrankar (GIB Šiška, nad 100 kg).

V finalu jo je brcnila s kolenom

V judoističnih krogih je sicer precej odmevala tudi nešportna poteza mlade Neže Mesiček iz kluba Apolon Maribor, ki očitno ni mogla prenesti tega, da izgublja finalni dvoboj v kategoriji do 63 kilogramov proti prvakinji Zarji Mastnak. Ko je bila ta na tleh in je sodnik že prekinil akcijo, jo je namreč s kolenom močno brcnila v predel reber, zaradi česar si je prislužila diskvalifikacijo.