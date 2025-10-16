Največji dosežek je naše dobro počutje

V nadaljevanju preberite:

Ljubljanski maraton, največji tekaški dogodek v Sloveniji, se nezadržno bliža. Tekmovalci, ki so več mesecev predano trenirali, so se znašli pred ključnim izzivom – kako v zadnjih dneh pred tekmo optimizirati svojo pripravljenost, ne da bi preobremenili telo. Kot pravi tekaški trener Urban Praprotnik, se je v teh dneh pomembno osredotočiti na ohranjanje telesne pripravljenosti, hkrati pa se izogibati prekomernim naporom. Ustrezna regeneracija, pravilna prehrana in psihološka priprava so odločilni dejavniki, ki vplivajo na rezultate in maratonsko izkušnjo.

»V zadnjih dneh pred maratonom moramo predvsem paziti, česa ne smemo oziroma, bolje rečeno, česa ni priporočljivo početi. Osebno odsvetujem na eni strani dolge teke, na drugi pa zelo hitre, kratke teke. Tudi intenzivnejša vadba za moč naj zdaj počaka. Zelo primerno pa je, da se tudi zadnje dni dovolj gibamo, da ohranjamo gibkost našega telesa. Ne pozabimo na vsakodnevno hojo, ki deluje zelo koristno za tekače – in seveda tudi za vse druge,« svetuje Praprotnik.