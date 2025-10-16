  • Delo mediji d.o.o.
    Drugi športi

    Največji dosežek je naše dobro počutje

    S tekaškim trenerjem Urbanom Praprotnikom o tem, kaj je ključno v zadnjih dneh priprav na maraton.
    Praprotnik opaža, da se manj izkušeni tekači ob jesenskih maratonih, kot je denimo ljubljanski, premalo oblečejo za ogrevanje in preveč za tek. FOTO: Blaž Samec
    Praprotnik opaža, da se manj izkušeni tekači ob jesenskih maratonih, kot je denimo ljubljanski, premalo oblečejo za ogrevanje in preveč za tek. FOTO: Blaž Samec
    Lucijan Zalokar
    16. 10. 2025
    16. 10. 2025 | 19:00
    10:08
    Ljubljanski maraton, največji tekaški dogodek v Sloveniji, se nezadržno bliža. Tekmovalci, ki so več mesecev predano trenirali, so se znašli pred ključnim izzivom – kako v zadnjih dneh pred tekmo optimizirati svojo pripravljenost, ne da bi preobremenili telo. Kot pravi tekaški trener Urban Praprotnik, se je v teh dneh pomembno osredotočiti na ohranjanje telesne pripravljenosti, hkrati pa se izogibati prekomernim naporom. Ustrezna regeneracija, pravilna prehrana in psihološka priprava so odločilni dejavniki, ki vplivajo na rezultate in maratonsko izkušnjo.

    Zakaj srce potrebuje naše noge

    »V zadnjih dneh pred maratonom moramo predvsem paziti, česa ne smemo oziroma, bolje rečeno, česa ni priporočljivo početi. Osebno odsvetujem na eni strani dolge teke, na drugi pa zelo hitre, kratke teke. Tudi intenzivnejša vadba za moč naj zdaj počaka. Zelo primerno pa je, da se tudi zadnje dni dovolj gibamo, da ohranjamo gibkost našega telesa. Ne pozabimo na vsakodnevno hojo, ki deluje zelo koristno za tekače – in seveda tudi za vse druge,« svetuje Praprotnik.

    Posebna priloga NLB Ljubljanski maraton 2025

    Nedelo
    Tekaške knjige

    Zakaj srce potrebuje naše noge

    Pred kratkim so v slovenščini izšle tri tekaško obarvane knjige, ki ponujajo navdihujoče uvide v svet gibanja in vzdržljivosti.
    Lucijan Zalokar 5. 10. 2025 | 12:00
    Sobotna priloga
    Tekač Intervju Tekač Intervju

    Trpljenje potrebujemo, ker nas zanima, kje so naše meje

    Alex Hutchinson (1975), kanadski novinar, fizik in tekač, v uspešnici Endure razbija mite o vzdržljivosti in motivaciji.
    Lucijan Zalokar 29. 6. 2019 | 06:00
    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    »Pogledal sem ven in ... in si rekel, življenje je na cesti«

    Z Dušanom Mravljetom o tem, kaj se človeku plete po glavi, ko na ultramaratonih vsak dan preteče sedemdeset kilometrov ali več, in to 64 dni zapored. Kako se je spopadal z bolečino, kaj ga je gnalo v te podvige.
    Lucijan Zalokar 27. 10. 2019 | 06:00
    Kultura  |  Knjiga
    Založniški tandem

    Renate in Samo Rugelj: Če hočeš vedeti, ali lahko z nekom živiš, delaj z njim

    Tek, pohodništvo in gibanje so rdeča nit njunega življenja, zato ni čudno, da so se znašli tudi v njihovih knjigah.
    Vesna Milek 11. 10. 2025 | 12:12
    Novice  |  Slovenija
    Referendum

    Želja Aleša Primca ne bo uslišana

    Roki za volilna opravila bodo, če bo omenjeni datum potrjen danes in nato na seji državnega zbora še jutri, začeli teči 21. oktobra.
    Barbara Eržen 16. 10. 2025 | 05:00
    Novice  |  Slovenija
    Politbarometer

    Koliko ljudi je prepričanih, da Gibanja Svoboda ne bi volilo?

    Rekordno podporo je stranka, ki jo vodi Robert Golob, imela konec leta 2022, nato pa je v dobrem letu dni njena podpora strmoglavila.
    15. 10. 2025 | 09:43
    Novice  |  Slovenija
    Varnost

    Opazovalci ruskih dezinformacij opozarjajo na rusko propagando v Sloveniji

    Rusija se proti Ukrajini bori tudi z dezinformacijami, enake prijeme ZDA uporabljajo proti znanosti, ko je ta v napoto ideologiji.
    Novica Mihajlović 16. 10. 2025 | 05:00
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalno

    Zakaj se izjemno bogati odpovedujejo razkošnim dobrinam

    Pozabite na vrhunsko vino, sijajno umetnost in bleščeče vile. V življenju obstajajo še boljše stvari.
    The Economist 16. 10. 2025 | 05:00
    Nogomet
    Forbesova lestvica

    Znanih deset najbolje plačanih nogometašev na svetu

    Med desetimi največjimi zaslužkarji v nogometu so štirje iz španske lige, trije iz Savdske Arabije, dva iz angleške premier league in Lionel Messi iz ZDA.
    16. 10. 2025 | 18:54
    Svet
    Mladen Samardžija

    Sodišče BiH zavrnilo izročitev člana Kavaškega klana Sloveniji in ga izpustilo

    Sodišče v BiH je zavrnilo izročitev enega najbolj iskanih Slovencev, Mladena Samardžije, ker ima tudi državljanstvo BiH.
    16. 10. 2025 | 18:52
    Drugi športi
    Priprave tik pred maratonom

    Največji dosežek je naše dobro počutje

    S tekaškim trenerjem Urbanom Praprotnikom o tem, kaj je ključno v zadnjih dneh priprav na maraton.
    Lucijan Zalokar 16. 10. 2025 | 18:30
    Nogomet
    Podkast VAR

    Haris Vučkić: Šešku bi bilo bolje v Newcastlu, odločil se je s srcem (VIDEO)

    V Delovem nogometnem podkastu VAR je gostoval nekdanji veliki up Haris Vučkić, ki se je po 16 letih igranja v tujini lansko poletje vrnil v Slovenijo.
    Gorazd Nejedly 16. 10. 2025 | 18:00
    Svet
    Vojna v Ukrajini

    Zelenskemu se obeta pokončna vrnitev v Belo hišo

    Donald Trump je pred obiskom svojega ukrajinskega kolega namignil, da Kijev pripravlja novo protiofenzivo.
    Boris Čibej 16. 10. 2025 | 17:57
    Drugi športi
    Nogomet
    Svet
