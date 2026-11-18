Nastopi petkratnega svetovnega prvaka v šahu Magnusa Carlsena na turnirju Total Chess v Budimpešti, ki združuje standardni, pospešeni in hitropotezni šah, sodijo med najslabše v njegovi karieri. Z eno zmago in devetimi remiji v standardnem šahu je izgubil 22 ratinških točk ELO in se nevarno približal padcu pod mejo 2800 točk, s čimer bi prvič po januarju 2010 izgubil primat na svetovni lestvici pred Fabianom Caruano ali neaktivnim Garijem Kasparovom.

Zato dvoboja v standardnem šahu (45+30) proti Kazahstanki Bibisari Assaubajevi (334. igralki na lestvici ELO) 35-letni Carlsen sploh ni odigral. Napredovanje v izločilnih bojih si je namreč že zagotovil z zmagama v hitropoteznem (3,5:0,5) in pospešenem delu (2:0), morebiten poraz v zadnji partiji pa bi ga stal prvega mesta na svetu.

Sporna poteza, ki jo mnogi označujejo za nešportno, ne bo prinesla kazni, znova pa razkriva pomanjkljivosti sistema ELO. Ta igralcem omogoča ohranjanje točk kljub dolgoletni neaktivnosti, hkrati pa ustvarja paradokse – aktualni svetovni prvak, Indijec Gukeš Domaradžu, je na lestvici šele 27., medtem ko se Carlsen partijam raje izogne, saj predaja brez boja ne vpliva na njegov rating.

Carlsen je sicer šahist z najvišjim doseženim ratingom v zgodovini 2882 točk.