Namesto osmine finala zgodnje slovo Slovenk

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se od evropskega prvenstva poslavlja po predtekmovanju. V predtekmovalni skupini A je s štirimi porazi in zmago proti Madžarski zasedla peto mesto, četrto, ki bi zagotavljalo napredovanje v osmino finala, so dokončno zapravile na zadnji tekmi proti Ukrajinkam. Tekmo so izgubile z 1:3 (19, -23 -24, -17).

Ukrajinke so bile pred tekmo favoritinje, predvsem zaradi dejstva, da so na prvenstvu v Gentu gladko premagale gostiteljice, Belgijke. A sam začetek tekme je pokazal, da Slovenke niso brez možnosti. Po gladko dobljenem prvem nizu, v katerem so imele nekaj težav le ob koncu, so imele svoje priložnosti tudi v drugem in tretjem, a jih niso izkoristile, za kar je v prvi vrsti kriva nezbranost v končnicah. Oba omenjena niza so izgubile ob koncu, ko so storile nekaj nepotrebnih in tudi nesrečnih napak.

Ukrajina: Slovenija 3:1 (-19, 23, 24, 17) Dvorana Top Sport Gent, gledalcev 200, sodnika: Ewald (Nemčija), Simonović (Švica).

Ukrajina: Milenko 18 (2 asa), Meljuškina 8 (4 bloke), Lucenko, Njemceva, Dorsman 14 (1 as, 2 bloka), Olinik, Šarhorodska 6 (3 bloke), Majevska 1 (1 blok), Hober 7 (1 as), Dančak 7, Dimar 1, Krajduba 10, Kotar, Kodola 1.

Slovenija: Mlakar 14 (2 bloka), Pogačar, Pucelj 10 (3 bloke), Lorber Fijok 21 (1 as, 4 bloke), Zatković 13 (2 bloka), Šiftar 1, Najdič 1, Velikonja Grbac, Milošič 5 (1 blok), Boisa, Mazej, Planišec 9 (1 as, 1 blok), Banko, Ramić.

V drugem nizu se je Iza Mlakar pri izidu 23:23 dotaknila mreže, tekmice so nato izkoristile že prvo zaključno žogo, v tretjem nizu pa so Slovenke preveč oklevale s servisom, nepotrebno izgubile točko, nato pa prejele še as. Z zaostankom 1:2 je že bilo jasno, da za napredovanje nimajo več možnosti. Tako je padlo tudi nekaj motiva, kar so Ukrajinke v četrtem nizu znale izkoristiti.

Slovenke so sicer v prvih treh nizih pokazale zelo dobro predstavo, predvsem v obrambi. Blok je bil res na visoki ravni, z njim so dosegle 12 točk, nekoliko slabši je bil sprejem. Tudi nad servisom se selektor Marco Bonitta ne bo mogel pritoževati, nekoliko slabše je deloval napad. V njem je bila z 21 točkami najučinkovitejša Lorena Lorber Fijok, štiri z blokom, Iza Mlakar jih je dodala 14, Eva Zatković pa 13.