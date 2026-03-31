  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Ozdravljeni Jorgić spet okusil slast zmage

Naš najboljši namiznoteniški igralec Darko Jorgić je svetovni pokal v Macau začel z zmago proti Novozelandcu Timothyju Choiju. V sredo ga čaka težko delo.
Darko Jorgić se je veselil zmage. FOTO: Worldtabletennis.com
Galerija
P. Z., STA
31. 3. 2026 | 09:52
2:55
A+A-

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je svetovni pokal v Macau začel z zmago proti Novozelandcu Timothyju Choiju s 3:0 (3, 7, 3). V sredo ga za napredovanje v osmino finala v skupinskem delu tekmovanja čaka še obračun z Jaehyunom Anom iz Južne Koreje.

Že vse od turnirja v Singapurju konec februarja je imel 27-letni Jorgić težave s stegensko mišico, ki so zdaj, sodeč po tekmi s Choijem, že preteklost.

»Za zdaj je mišica v redu, čeprav strah, da bi se bolečina vrnila, še obstaja. Teden dni pred odhodom v Macao sem normalno treniral in upam, da bo mišica zdržala. Pred turnirjem sem naredil še eno slikanje, na njem ni bilo nič vidnega, tako da upam, da je zaceljeno in da bom lahko normalno igral naprej,« je po dvoboju z devet let mlajšim tekmecem za Namiznoteniško zvezo Slovenije dejal Hrastničan, ki je vse tri nize prepričljivo dobil.

»Počutil sem se dobro, Choiju pa se pozna, da še ni navajen takšnih tekmovanj, saj je to zanj prvi svetovni pokal. Vedel sem, da moram igrati svojo igro in da mu ne smem dovoliti, da pride do kakšnega niza, ker potem lahko hitro pride do težav. Glava je bila prava in tudi igralsko sem bil v dobri formi,« je po zmagi dejal Jorgić, ki ga veliko težji nasprotnik čaka v sredo. V prvem krogu je namreč Jaehyun An s 3:1 premagal Choija, v osmino finala pa vodi le prvo mesto iz vsake od 16 skupin.

»Pomerila sva se že lani, in sicer v četrtfinalu. Zmagal sem s 4:2, toda pred tem ga nisem še nikoli premagal. Gre za igralca, ki veliko vrača, je agresiven s forhendom, in če ga bom želel premagati, bom moral igrati razred bolje kot danes. Moral bom biti potrpežljiv, ne bom smel delati hitrih napak, pričakujem pa lahko veliko izmenjav. Ker dobro servira in vrača, bom težko prihajal do lahkih točk. Vsekakor gre za odličnega igralca, ki je premagoval tudi že Kitajce, vendar upam, da se uvrstim v osmino finala,« je še dejal trenutno 16. igralec svetovne lestvice. An je štiri mesta slabši.

V Macau je sicer zbrana vsa svetovna smetana namiznega tenisa. Od najboljših 20 na svetovni lestvici manjka le petouvrščeni Kitajec Lin Shidong.

Premium
Novice  |  Slovenija
Andrej Poglajen

Najmlajši slovenski poslanec: Desnica je za mlade postala ’kul’

Najmlajši poslanec v tokratnem sklicu je 25-letni Andrej Poglajen. Kar nekaj ljudi je v Idriji volilo njegovo ime in ne (nujno) stranke, katere član je.
Anja Intihar 30. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo

Iran uničil ameriško letalo AWACS, ranjenih 12 vojakov

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
30. 3. 2026 | 07:03
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Intervju z Gorazdom Pogorelčnikom

Med Nikinim poletom je stopil korak nazaj, o pogodbah s Hrgoto in Tepešem pa ...

Gorazd Pogorelčnik, vodja panoge za smučarske skoke pri SZS, o uspehih, pogajanjih s pokrovitelji ter glavnima trenerjema Robertom Hrgoto in Jurijem Tepešem.
S prizorišča:Miha Šimnovec 30. 3. 2026 | 18:30
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski poleti

Jurij je raje prej premišljeno vprašal Niko, ki ima pred očmi tudi njegov rekord

Nika Prevc sijajno sezono v Planici kronala z novim svetovnim rekordom in jubilejno 40. zmago v svetovnem pokalu. Z novimi Slatnarjevimi smučmi ne bi skakala.
S prizorišča:Miha Šimnovec 30. 3. 2026 | 11:17
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Heksenšus: kako odpraviti bolečine in zmanjšati togost vratu?

Kar 70 % odraslih ima vsaj enkrat v življenju težave s heksenšusom. Zakaj nastane in kako lahko ublažimo bolečino?
Promo Delo 31. 3. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Kje se usposabljajo kadri za eno ključnih vlog v vojski?

V Slovenski vojski je 1714 podčastnikov, kar je nekaj več kot četrtina vseh pripadnikov.
Promo Delo 2. 3. 2026 | 09:14
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
BELJAKOVINE

Pet idej, kako v jedilnik vključiti več beljakovin

Po 40. letu se potrebe po beljakovinah povečajo. Preverite, koliko jih ženske potrebujejo in kako jih enostavno vključiti v prehrano.
30. 3. 2026 | 09:12
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
DPC

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Digitalna banka mora biti preprosta, pregledna in dostopna

Mobilna banka mora uporabnikom z le nekaj kliki omogočiti rast premoženja.
Marjana Kristan Fazarinc 27. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Zmagovalci postavljajo v središče odnos s stranko

Dostopnost digitalnih storitev je v Sloveniji preveč zapostavljeno področje, ki ga številne banke obravnavajo kot drugotno ali zgolj kot zakonsko obveznost.
Marjana Kristan Fazarinc 27. 3. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Šport dodaja visoko čustveno vrednost blagovnim znamkam

Sodoben šport je spektakel in zgodba, ki od športnika zahteva, da je tudi javna osebnost, podjetnik in medijska platforma.
Marjana Kristan Fazarinc 26. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Danes še en čarobni dan za otroke v Planici

Slovenski športni praznik si bo ogledalo več kot 4000 otrok in njihovih spremljevalcev iz skoraj stotih šol. Do zdaj sodelovalo 117.000 otrok.
Marjana Kristan Fazarinc 26. 3. 2026 | 05:30
Preberite več

Več iz teme

namizni tenisDarko Jorgićmacaosvetovni pokal

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Nevarne napihovalke vse pogosteje tudi v Jadranu

Tropikalizacija morja: Tujerodne ribe skrbijo ribiče in biologe, a tudi plavalce in ljubitelje morske hrane
Boris Šuligoj 31. 3. 2026 | 10:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Namizni tenis

Ozdravljeni Jorgić spet okusil slast zmage

Naš najboljši namiznoteniški igralec Darko Jorgić je svetovni pokal v Macau začel z zmago proti Novozelandcu Timothyju Choiju. V sredo ga čaka težko delo.
31. 3. 2026 | 09:52
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Smrtna nesreča

Pri Mariboru v traktorski nesreči umrl 18-letnik

Traktor se je na pobočju prevrnil, 18-letnik, ki ga je upravljal, pa se je v nesreči tako hudo poškodoval, da je kljub nudeni pomoči na kraju umrl.
31. 3. 2026 | 09:32
Preberite več
Novice  |  Svet
Zeleni prehod

Cene goriv pospešile prodajo toplotnih črpalk, sončnih elektrarn in e-vozil

Ker naraščajoče cene energije grozijo, da bodo prizadele finančno obremenjene Evropejce, je več držav priča opaznejšemu prehodu na zeleno tehnologijo.
31. 3. 2026 | 09:16
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Intervju

Voditeljice Delovih podkastov: V studiu se dogaja nekaj dragocenega

Pet voditeljic razkriva, kako nastajajo poglobljeni pogovori, kaj jih žene in zakaj je uredniška odgovornost ključna za dobro vsebino.
Daša Mavrič 31. 3. 2026 | 09:05
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tehnologija, ki lahko pomaga kar četrtini odraslim

Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
30. 3. 2026 | 08:17
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
3. 3. 2026 | 09:16
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner 25. 3. 2026 | 13:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko simptomi vztrajajo, se pojavijo tudi skrbi

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Delo 30. 3. 2026 | 08:58
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TOPLOTNA ČRPALKA

Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Delo 27. 3. 2026 | 14:08
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
27. 3. 2026 | 09:37
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko bolečina v zapestju ne mine

Vztrajna bolečina v zapestju ni vedno posledica preobremenitve. Kdaj gre za kronično težavo, kako poteka diagnostika in kdaj je potrebna operacija?
Promo Delo 30. 3. 2026 | 10:09
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Ko podjetje nima naslednika

Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
Promo Delo 27. 3. 2026 | 09:29
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
POMEMBEN POTENCIAL

Slovenija ima vir, ki bi lahko spremenil način ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Delo 26. 3. 2026 | 08:47
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Krožno gospodarstvo
Vredno branja

To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
27. 3. 2026 | 12:39
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo