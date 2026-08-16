Darko Jorgić brez rešitev proti mlademu Francozu

Slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je na turnirju serije WTT Europe smash v švedskem Malmöju v polfinalu izgubil proti Francozu Felixu Lebrunu z 0:4 (-5, -5, -8, -5).

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec tudi v petem medsebojnem obračunu ni bil kos trenutno petemu igralcu na jakostni lestvici Mednarodne namiznoteniške zveze (ITTF) iz Francije. Osemindvajsetletni Hrastničan, trenutno 15. igralec na svetu, v Malmöju ni našel zdravila za igro devet let mlajšega tekmeca iz Montpelliera, v uvodnih dveh nizih je zbral po pet točk.

Jorgić: Zadovoljen sem »Felix je bil danes preprosto premočan, kar potrjuje tudi izid. Res je, da je igral dobro, ni delal tistih lahkih napak, ki sem jih jaz delal, predvsem pa sem slabše vračal njegove servise. Za nameček je imel še rešitve za vse moje zamisli. Čeprav je bila to moja najslabša igra na tem turnirju, sem lahko, če potegnem črto, s turnirjem zadovoljen. Nekaj posebnega je igrati zadnji dan turnirja. Bolj pomembno je, da sem prišel do dobre igre, kar je dobra napoved za evropsko prvenstvo, ki se vse bolj približuje.«

V tretjem nizu je bilo izenačeno do izida 5:5, nato je Lebrun nanizal pet zaporednih točk in povedel z 10:5, na koncu pa slavil z 11:8. Četrti niz je bil bolj ali manj preslikava tretjega, po izidu 4:4 je v Malmö Areni zagospodaril Francoz in gladko zmagal z 11:5.

Jorgić je na kakovostnem švedskem turnirju v prvem dvoboju ugnal rojaka Denija Kožula s 3:1. V naslednjem krogu je bil boljši od Belgijca Cedrica Nuytincka s 3:0, v osmini finala od Nemca Dimitrija Ovčarova s 3:1, v četrtfinalu pa še od Egipčana Omarja Asarja s 4:2.

Jorgić in Kožul sta združila moči v konkurenci dvojic, kjer ju je ustavila domača naveza Kristian Karlsson - Anton Källberg s 3:2 v nizih. Oba naša namiznoteniška igralca pilita formo za evropsko prvenstvo, ki bo med 11. in 18. oktobrom v Ljubljani.