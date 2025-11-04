Bilo je preveč, Jorgić je ugasnil

Utrujenost, posledica turnirja za turnirjem, potjo za potjo, je očitno prišla do živega najboljšemu slovenskemu namiznoteniškemu igralcu Darku Jorgiću. Na novem turnirju WTT Champions v Frankfurtu je povsem odpovedal, v prvem krogu ga je s 3:0 (6, 8, 3) premagal 23. igralec sveta Američan Kanak Jha.

Hrastničan, ki je na najnovejši lestvici mednarodne zveze pridobil mesto in je trenutno deveti igralec sveta, je bil proti igralcu, ki je v prvem krogu presenetil že na prejšnjem turnirju v Montpellieru, ko je premagal prvega nosilca Brazilca Huga Calderana, povsem nemočen.

Slabo je začel, nekaj upanja je dobil v drugem nizu, ko je ubranil nekaj zaključnih žog, a zaradi velikega zaostanka preobrata ni zmogel. Še slabše pa je bilo v tretjem nizu, ko je Slovenec osvojil vsega tri točke.