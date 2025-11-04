  • Delo mediji d.o.o.
    Drugi športi

    Bilo je preveč, Jorgić je ugasnil

    Na novem turnirju WTT Champions v Frankfurtu je prvi slovenski loparček povsem odpovedal. Na ničli ga je pustil 23. igralec sveta.
    Darko Jorgić ni mogel prikazati svojega znanja. FOTO: Črt Piksi
    Darko Jorgić ni mogel prikazati svojega znanja. FOTO: Črt Piksi
    P. Z., STA
    4. 11. 2025 | 19:33
    Utrujenost, posledica turnirja za turnirjem, potjo za potjo, je očitno prišla do živega najboljšemu slovenskemu namiznoteniškemu igralcu Darku Jorgiću. Na novem turnirju WTT Champions v Frankfurtu je povsem odpovedal, v prvem krogu ga je s 3:0 (6, 8, 3) premagal 23. igralec sveta Američan Kanak Jha.

    Hrastničan, ki je na najnovejši lestvici mednarodne zveze pridobil mesto in je trenutno deveti igralec sveta, je bil proti igralcu, ki je v prvem krogu presenetil že na prejšnjem turnirju v Montpellieru, ko je premagal prvega nosilca Brazilca Huga Calderana, povsem nemočen.

    Slabo je začel, nekaj upanja je dobil v drugem nizu, ko je ubranil nekaj zaključnih žog, a zaradi velikega zaostanka preobrata ni zmogel. Še slabše pa je bilo v tretjem nizu, ko je Slovenec osvojil vsega tri točke.

    Sorodni članki

    Premium
    Nedelo
    Bojan Tokić

    Poklicali so me, ker mi očitno zaupajo

    Bojan Tokić, ki je v Slovenijo z družino ušel pred vojno vihro v Bosni, je dolga leta držal pokonci naš ping pong, tudi pri 44 letih ne moremo brez njega.
    Grega Kališnik 2. 11. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Francoz je bil premočan

    Darka Jorgića ustavil evropski prvak Alexis Lebrun

    Najboljši slovenski namiznoteniški igralec je svojo pot na turnirju WTT Champions v Montpellieru končal v četrtfinalu po porazu z 2:4.
    2. 11. 2025 | 06:30
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Namizni tenis

    Darko Jorgić v infarktni tekmi boljši od japonskega tekmeca

    Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je v četrtfinalu turnirja WTT Champions v Montpellieru. V napetem dvoboju je premagal Japonca Šinozuko.
    30. 10. 2025 | 20:17
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Lahko bi bilo drugače

    Slovenci brez prvega finala, v njem prvič Romuni

    Moška namiznoteniška reprezentanca na evropskem prvenstvu osvojila bronasto kolajno po polfinalnem porazu z 0:3, Darko Jorgić je imel zaključno žogico za 1:0.
    18. 10. 2025 | 21:07
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Veselje v Zadru

    Jorgić, Tokić in Kožul v bitki za finale zvečer proti Romuniji

    Slovenska namiznoteniška reprezentanca je v četrtfinalu ekipnega evropskega prvenstva v Zadru presenetila Portugalsko in se veseli odličja, prvega po letu 2017.
    Peter Zalokar 17. 10. 2025 | 13:44
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Namizni tenis

    Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca v četrtfinalu EP

    Deni Kožul, Darko Jorgić in Bojan Tokić so se prebili v četrfinale evropskega prvenstva, ki ga gosti hrvaški Zadar. V petek se bodo pomerili s Portugalci.
    16. 10. 2025 | 14:35
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Namizni tenis

    Slovenski as že v četrtfinalu turnirja v Kazahstanu

    Darko Jorgić je na tekmovanju serije WTT Contender v Almatiju potrdil vlogo favorita proti Rusu Levu Kacmanu.
    5. 9. 2025 | 16:33
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Namizni tenis

    Darko Jorgić kljub lepi prednost obstal v četrtfinalu

    Slovenski namiznoteniški igralec je vodil že s 3:1 v nizih, a je na koncu vseeno klonil proti francoskemu tekmecu.
    Matic Rupnik 22. 8. 2025 | 14:13
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Uspeh v Malmöju

    Jorgić po novi drami v četrtfinale: Nisem rekel zadnje (VIDEO)

    Darko Jorgić je v osmini finala turnirja na Švedskem v petih nizih premagal Japonca Šunsukeja Togamija.
    Peter Zalokar 21. 8. 2025 | 17:01
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Boj proti korupciji

    Ivan Gale po več letih od razkritja spregovoril: Pusti, saj ne boš nič spremenil

    Najbolj znana slovenska žvižgača razkrivata svoje izkušnje s sistemom in življenju po razkritjih.
    Beti Burger 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Obtožnica

    Kaj se je zgodilo z Romi, ki so brutalno pretepli kmeta iz Kleč?

    Napadeni kmet pravi, da je veliko Romov, s katerimi nima težav, izstopajo pa posamezniki.
    Tomica Šuljić 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Trgovec

    Sportina gre v stečaj: konec modnega imperija v Sloveniji

    Prezadolženo podjetje je še eno v vrsti evropskih trgovcev s tekstilom, ki so zapadli v težave.
    Pija Kapitanovič, Nejc Gole 4. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Rezervirajte si mesto na enem najprestižnejših poslovnih dogodkov v Sloveniji

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Če hočeš delati za čebelarje, moraš biti čebelar

    Družinsko podjetje Logar trade razvija in izdeluje opremo za čebelarje iz skoraj 40 držav sveta.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več

    namizni tenisDarko JorgićWTT ChampionsFrankfurt

    Šport  |  Drugi športi
    Namizni tenis

    Bilo je preveč, Jorgić je ugasnil

    Na novem turnirju WTT Champions v Frankfurtu je prvi slovenski loparček povsem odpovedal. Na ničli ga je pustil 23. igralec sveta.
    4. 11. 2025 | 19:33
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Nebesa v razsulu

    Slavoj Žižek: Nisem nor, da bi podpiral Trumpa

    Slovenski filozof bo z zanimanjem spremljal današnje županske volitve v New Yorku, v Cankarjevem domu pa je predstavil novo knjigo.
    Nina Gostiša 4. 11. 2025 | 19:29
    Preberite več
    Premium
