Namiznoteniških igralcev ne bo na Otočec

Na Otočcu bi se moralo 22. aprila začeti mednarodno odprto prvenstvo Slovenije v namiznem tenisu, ki pa je zaradi pandemija koronavirusa odpovedano in ga najbrž letos ne bo.



»Za zdaj je tekmovanje pod suspenzom. Seveda bi ga radi priredili pozneje, ko se bo položaj umiril, a prostih terminov ni. Zato se bomo verjetno morali sprijazniti, da ga letos tudi ne bo,« je pojasnil Danijel Šarlah, generalni sekretar Namiznoteniške zveze Sloveniji, ki je ob namiznoteniškem klubu Krka organizator tekmovanja.



Namiznoteniškim igralcem so odpadli številna druga tekmovanja, svetovno prvenstvo, ki bi se moralo začeti to nedeljo v Južni Koreji, je preloženo na junij.