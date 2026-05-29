Napad ali nesreča? Nekdanji zvezdnik formule 1 ranjen na Tajskem

Nekdanji dirkač formule 1 Mika Salo se je med dopustom na Tajskem poškodoval v še vedno nekoliko nepojasnjenih okoliščinah. Potem ko so nekateri mediji sprva poročali o domnevnem napadu z nožem, 59-letni Finec zdaj zatrjuje, da je šlo za nesrečo.

Po poročanju časnika Ilta-Sanomat naj bi 59-letnega Sala med prečkanjem ceste oplazil motorist. Ob tem je nekdanji dirkaški as, ki se lahko v kraljevskem avtomobilističnem razredu pohvali z dvema uvrstitvama na zmagovalni oder, začutil le manjši udarec v nogo, šele mimoidoči so ga opozorili, da močno krvavi iz noge. Kri naj bi se mu potem začela nabirati v čevlju.

Salo si je sprva poskušal sam očistiti rano, nato pa se je s taksijem raje odpeljal v najbližjo bolnišnico, v kateri so zdravniki ugotovili, da je poškodba precej resnejša, kot je kazalo na prvi pogled. Poškodovano je bilo tudi mišično tkivo, rano pa so morali zašiti z 28 šivi.

Mika Salo se lahko pohvali z dvema uvrstitvama na zmagovalni oder v formuli 1. FOTO: Wolfgang Rattay/Reuters

Salo: Takšni norci se vedno najdejo

Po prvih podatkih v medijih je šlo za napad z nožem, vendar je nato Salo v pogovoru s tajsko policijo pojasnil, da ni šlo za nameren napad. Lokalne oblasti so sicer že sprožile preiskavo dogodka.

»Takšni norci se v velikih mestih vedno najdejo. Na srečo je šlo le za poškodbo noge. Če bi mi kdo res želel škodovati, bi verjetno napadel zgornji del telesa,« je po poročanju lokalnih medijev dejal 59-letnik iz Helsinkov.

Nekdanji zvezdnik formule 1, v kateri je med letoma 1994 in 2002 dirkal za moštva Tyrrell, Arrows, BAR, Sauber, Toyota in Ferrari, naj bi medtem že okreval.