  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometLiga prvakovKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Napad ali nesreča? Nekdanji zvezdnik formule 1 ranjen na Tajskem

Lokalne oblasti so sicer že sprožile preiskavo dogodka, v katerem je Mika Salo staknil grdo rano na nogi, ki so mu jo morali zašiti s kar 28 šivi.
Mika Salo je v formuli 1 dirkal tudi za Ferrari, v katerem je zamenjal takrat poškodovanega Michaela Schumacherja. FOTO: Reuters
Galerija
Mika Salo je v formuli 1 dirkal tudi za Ferrari, v katerem je zamenjal takrat poškodovanega Michaela Schumacherja. FOTO: Reuters
Miha Šimnovec
29. 5. 2026 | 09:19
29. 5. 2026 | 09:29
2:18
A+A-

Nekdanji dirkač formule 1 Mika Salo se je med dopustom na Tajskem poškodoval v še vedno nekoliko nepojasnjenih okoliščinah. Potem ko so nekateri mediji sprva poročali o domnevnem napadu z nožem, 59-letni Finec zdaj zatrjuje, da je šlo za nesrečo.

image_alt
Rossi mu je poslal čestitko, Sinner pa posvetil celo govor

Po poročanju časnika Ilta-Sanomat naj bi 59-letnega Sala med prečkanjem ceste oplazil motorist. Ob tem je nekdanji dirkaški as, ki se lahko v kraljevskem avtomobilističnem razredu pohvali z dvema uvrstitvama na zmagovalni oder, začutil le manjši udarec v nogo, šele mimoidoči so ga opozorili, da močno krvavi iz noge. Kri naj bi se mu potem začela nabirati v čevlju.

Salo si je sprva poskušal sam očistiti rano, nato pa se je s taksijem raje odpeljal v najbližjo bolnišnico, v kateri so zdravniki ugotovili, da je poškodba precej resnejša, kot je kazalo na prvi pogled. Poškodovano je bilo tudi mišično tkivo, rano pa so morali zašiti z 28 šivi.

Mika Salo se lahko pohvali z dvema uvrstitvama na zmagovalni oder v formuli 1. FOTO: Wolfgang Rattay/Reuters
Mika Salo se lahko pohvali z dvema uvrstitvama na zmagovalni oder v formuli 1. FOTO: Wolfgang Rattay/Reuters

Salo: Takšni norci se vedno najdejo

Po prvih podatkih v medijih je šlo za napad z nožem, vendar je nato Salo v pogovoru s tajsko policijo pojasnil, da ni šlo za nameren napad. Lokalne oblasti so sicer že sprožile preiskavo dogodka.

»Takšni norci se v velikih mestih vedno najdejo. Na srečo je šlo le za poškodbo noge. Če bi mi kdo res želel škodovati, bi verjetno napadel zgornji del telesa,« je po poročanju lokalnih medijev dejal 59-letnik iz Helsinkov.

Nekdanji zvezdnik formule 1, v kateri je med letoma 1994 in 2002 dirkal za moštva Tyrrell, Arrows, BAR, Sauber, Toyota in Ferrari, naj bi medtem že okreval.

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
Formula 1

Hamilton in Verstappen ne dajeta več nasvetov Antonelliju

Italijanski najstnik najhitrejši tudi na veliki nagradi Kanade v Montrealu. George Russell besno udaril po svojem dirkalniku formule 1.
Miha Šimnovec 25. 5. 2026 | 00:27
Preberite več
Šport  |  Drugo
Formula 1

Zvezdniku formule 1 ukradli avtomobil, nato se je vmešal celo FBI

Med nedavno veliko nagrado formule 1 v Miamiju je finski as Valtteri Bottas doživel neprijetno izkušnjo.
Miha Šimnovec 14. 5. 2026 | 22:32
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Andrea Kimi Antonelli

Rossi mu je poslal čestitko, Sinner pa posvetil celo govor

Andrea Kimi Antonelli se je v zgodovino formule 1 vpisal kot najmlajši dirkač, ki se je zavihtel na vrh skupne razvrstitve. Dirkal tudi s slovenskim upom.
Miha Šimnovec 10. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Pogovor z Anžetom Laniškom

Lanišek: Nas skakalcev nikoli nihče nič ne vpraša

Domžalski as Anže Lanišek o pripravah za novo sezono v smučarskih skokih, spremembah pravil, gradnji hiše, obisku dirke WEC v Imoli ...
Miha Šimnovec 22. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Formula 1

Kimi Räikkönen na avtocesti? Mnogi Čehi niso mogli verjeti svojim očem (VIDEO)

Češki policisti so, kot kaže, po več letih vendarle izsledili dirkača, ki z rdečim bolidom nezakonito drvi po njihovih javnih cestah.
Miha Šimnovec 9. 9. 2025 | 11:32
Preberite več
Šport  |  Drugo
Formula 1

Hamilton drvi proti negativnemu rekordu, Ecclestone ga pošilja v pokoj

Sedemkratnemu svetovnemu prvaku v formuli 1 letos ne gre po načrtih in željah. Ferrarijevi navijači so pred nedeljsko dirko v Monzi vse bolj nestrpni.
Miha Šimnovec 5. 9. 2025 | 22:50
Preberite več
Šport  |  Drugo
Formula 1

Obeta se odmeven prestop Verstappna, nekdanji as drzno izzval Wolffa

Kakor poroča Sky Italia, bo štirikratni svetovni prvak v formuli 1 Max Verstappen po koncu sezone zapustil Red Bull.
Miha Šimnovec 2. 7. 2025 | 16:37
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Formula 1

Verstappen najprej o idiotih, potem pa: Imam ga rad

Na veliki nagradi Avstrije v formuli 1 dvojna zmaga McLarna, Lando Norris tokrat pred Oscarjem Piastrijem. Red Bull po dolgih 77 dirkah prvič praznih rok.
Miha Šimnovec 29. 6. 2025 | 23:24
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Formula 1

Avstrijci upajo tudi na presenečenje Brada Pitta

V Spielbergu pojutrišnjem 11. letošnja dirka za SP v formuli 1. Pri Red Bullu verjamejo v zasuk. Bogat spremljevalni program s številnimi zvenečimi imeni.
Miha Šimnovec 27. 6. 2025 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Resnica

Lukšič: Pričakoval bi še več izstopov iz Resnice

Po neuradnih informacijah, ki krožijo s terena, so nekateri zdaj že nekdanji člani razočarani tudi nad delovanjem znotraj same stranke.
Anja Intihar 28. 5. 2026 | 10:30
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Sestavljanje vlade

NSi predlagala tudi ministrico

V zadnjem trenutku rošade pri ministrskih kandidatih trojčka okoli NSi. Kratko naj bi potegnila predsednica SLS Tina Bregant. Koga predlaga SDS?
Uroš Esih 28. 5. 2026 | 18:17
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Sestavljanje vlade

Ivo Vajgl: Ministrica Fajon bi morala izreči opomin veleposlaniku Zupančiču

Janez Janša naj bi od Anžeta Logarja zahteval, da predlog zakona o Skoku v parlamentarno proceduro vložijo, še preden bo vložena lista ministrskih kandidatov.
Uroš Esih 27. 5. 2026 | 13:05
Preberite več
Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Na Dončićevem dvorišču panika in množična odpuščanja

Pri franšizi Los Angeles Lakers se dogajajo odpuščanja, eden od zaposlenih je dan opisal kot zelo težak. Spremembam še ni videti konca.
28. 5. 2026 | 07:50
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
Vredno branja

Novost za dostop do najhitrejših polnilnic v Sloveniji

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Delo 29. 5. 2026 | 06:53
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TVEGANJA

Neplačan račun iz tujine? Izterjava je mogoča v 50 državah

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Spondiloza: obraba hrbtenice, ki omejuje gibanje

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
Promo Delo 26. 5. 2026 | 08:57
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Zakaj vedno več Slovencev izbere to hrvaško destinacijo

Od istrskih gričev do Medžimurja in slavonskih vinogradov obstaja Hrvaška, kjer vas gostitelji sprejmejo v svoj dom in vam pokažejo manj znane kotičke dežele.
2. 5. 2026 | 13:55
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Električna mobilnost

Razvijajo rešitve, ki niti še ne obstajajo

V konceptu E8 bodo razvijali rešitve za povezovanje polnjenja vozil, proizvodnje in hranjenja elektrike, ki jih še ni.
Borut Tavčar 29. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Luka Podlogar, NLB Skladi

Umetna inteligenca že pomaga sestavljati naložbene portfelje

Na trg prihaja nov alternativni sklad, ki bo malim vlagateljem omogočil dostop do novega naložbenega razreda.
Milka Bizovičar 29. 5. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Kibernetska zaščita

Kje se hranijo podatki evropskih podjetij in potrošnikov

Nova zakonodaja prinaša osebno odgovornost članov uprav in direktorjev za varnostne incidente.
Miran Varga 29. 5. 2026 | 04:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vlaganja v zdravje

Pozitivni vplivi vlaganja v zdravje in zdravstvo

Dejstvo je, da se moramo kot družba jasno odločiti, koliko bomo vlagali v zdravstvo.
27. 5. 2026 | 19:41
Preberite več

Več iz teme

formula 1Mika Saloferrarišport zasebno

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Novice  |  Znanoteh
Test

Naveza z Leico se je splačala: xiaomija delata odlične fotografije

Xiaomi 17T in 17T pro se lahko pohvalita z odličnimi kamerami, pri čemer izstopa telefoto leča s petkratno optično povečavo in optično stabilizacijo slike.
Staš Ivanc 29. 5. 2026 | 10:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Ljudsko odločanje

Bodo v Švici rekli »ne« priseljevanju?

Trenutno ima bogata alpska država z ozemljem, približno dvakrat večjim od Slovenije, dobrih devet milijonov ljudi.
Gorazd Utenkar 29. 5. 2026 | 09:55
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Nogometna reprezentanca Argentine

Znana zasedba Argentine: lahko Messi in druščina naredijo nemogoče?

Lionel Scaloni je objavil seznam branilcev naslova za svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi.
Blaž Potočnik 29. 5. 2026 | 09:49
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Trumpova vlada pod kritiko: Američane z ebolo bodo zdravili v Keniji

Čeprav imajo ZDA ene izmed najboljših zdravstvenih ustanov za zdravljenje pacientov z ebolo, bodo Američane raje poslale v Kenijo.
29. 5. 2026 | 09:43
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Kandidati za ministre

Franci Matoz je bil v igri za ministra že leta 2011

Matoz: »Odločil sem se iz osebnih razlogov. Menim, da sem v življenju dokazal, da sem upravičen do te kandidature.«
29. 5. 2026 | 09:37
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Nogometna reprezentanca Argentine

Znana zasedba Argentine: lahko Messi in druščina naredijo nemogoče?

Lionel Scaloni je objavil seznam branilcev naslova za svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi.
Blaž Potočnik 29. 5. 2026 | 09:49
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Trumpova vlada pod kritiko: Američane z ebolo bodo zdravili v Keniji

Čeprav imajo ZDA ene izmed najboljših zdravstvenih ustanov za zdravljenje pacientov z ebolo, bodo Američane raje poslale v Kenijo.
29. 5. 2026 | 09:43
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Kandidati za ministre

Franci Matoz je bil v igri za ministra že leta 2011

Matoz: »Odločil sem se iz osebnih razlogov. Menim, da sem v življenju dokazal, da sem upravičen do te kandidature.«
29. 5. 2026 | 09:37
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Spodbude, ki jih mnoga slovenska podjetja spregledajo

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
2. 5. 2026 | 10:19
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
Vredno branja

Skriti davek umetne inteligence: bo naša infrastruktura zdržala?

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:58
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

»V eni sekundi se pogovarjaš z njim, v naslednji ga ni več« (video)

Športniki lahko zelo zgodaj pridejo do velikih zaslužkov, precej redkeje pa tudi do znanja, kako jih dolgoročno upravljati, zato so pogovori o finančni pismenosti pomembni že v času, ko se kariera še vzpenja.
25. 5. 2026 | 09:14
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
SLUH

Se dogaja tudi vam? Preverite, da ne bo prepozno

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
28. 5. 2026 | 07:57
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Kdo bo postavljal pravila v digitalni tekmi prihodnosti

Umetna inteligenca in kibernetska varnost postajajo nova infrastruktura gospodarstva. Kako se pripraviti na novi svet?
27. 5. 2026 | 10:24
Preberite več
Promo
Novice  |  Svet
Vredno branja

Nemčija po pritiskih spreminja smer

Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
Promo Delo 26. 5. 2026 | 12:47
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ta tehnologija bo spremenila svet socialnih medijev

Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
Promo Delo 27. 5. 2026 | 15:11
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zakaj so vaši nakupovalni vozički prazni?

Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
Promo Delo 27. 5. 2026 | 08:43
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
NA POMOČ

Obstali sredi Evrope

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
1. 5. 2026 | 10:04
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PREHRANSKA INDUSTRIJA

Kaj se dogaja v prehranski industriji?

Panvita in BOSQAR INVEST imata odgovor na izziv, ki ga Evropa še ni rešila
Promo Delo 26. 5. 2026 | 13:45
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
Vredno branja

Avstrijska Koroška odpira vrata slovenskim podjetjem

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Pošta Slovenije se spreminja: kaj to pomeni za uporabnike? (video)

Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
Promo Delo 25. 5. 2026 | 13:07
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

»Če izgubimo pasmo, izgubimo pomemben del prihodnosti« (video)

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
26. 5. 2026 | 09:15
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Od svežih jajc do brancina iz Pirana: zgodbe slovenskih pridelovalcev

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 14:14
Preberite več
Promo
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

O tem ljubitelji klasike že šepetajo

Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
Promo Delo 28. 5. 2026 | 09:42
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Slovenska podjetja, ki bodo letos stopila v ospredje

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
22. 5. 2026 | 09:34
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Robert Roškar v novi vlogi

Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega.
Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:03
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

36 slovenskih organizacij ga že ima. Kdo se jim bo pridružil letos?

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
27. 5. 2026 | 09:21
Preberite več
Promo
Novice  |  Okolje
Vredno branja

Poznate žabico, ki vam razkrije, ali je voda čista?

Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:18
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometLiga prvakovKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo