FOTO:Zakaj več kot polovica Slovencev ne vidi Messija

Ljubljana - Že tako preveč razdeljena slovenska družba je dobila še eno razpoko, tokrat med športnimi navdušenci. Manj kot polovica jih lahko še gleda angleško in špansko nogometno ligo, precej več je takšnih, ki se jim na ekranu pokaže črnina, ko preklopijo na Sportklub ...Med vodilnimi ponudniki televizijskih in internetnih storitev ima le še Telemach v svoji shemi programe Sportkluba, Telekom, T-2 in A1 niso našli skupnega jezika z družbo United Media, ki v Sloveniji izdaja njegove programe. V čem je težava, zaradi katere tudi na naše uredništvo prihajajo klici in pisma jeznih uporabnikov, ki se počutijo ...