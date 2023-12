Napočil je večer slovenske športne smetane

Napočil je dan slovesne razglasitve in pogleda v res izjemno slovensko športno leto 2023. Drevi ob 20. uri se bo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani ob neposrednem prenosu na TV Slovenija začela svečana prireditev v čast najboljših športnikov leta.

Glasovanje Društva športnih novinarjev Slovenije bo odločalo o najboljših, in sicer v kategoriji absolutne moške konkurence, ženske ter ekipne. Na odru našega kulturnega hrama pa bodo nagradili tudi izbranca v kategoriji športni up leta ter avtorja športne poteze v iztekajočem se letu 2023.

Pred enim so bili zmagovalci atlet Kristjan Čeh, smučarska skakalka Urša Bogataj ter mešana ekipa v smučarskih skokih. In čeprav letošnje leto ni olimpijsko,je bilo slovenskih podvigov v kolesarstvu, smučarskih panogah, kajakaštvu, športnem plezanju, ekipnih igrah in še marsikje obilo. Največ lovorik je doslej zbrala alpska smučarka Mateja Svet (7), omenjeno društvo sicer najboljše izbira od leta 1968. Voditelja današnje prireditve bosta Flora Ema Lotrič in Anže Bašelj.