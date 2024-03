Naredil je preveč napak, da bi bil kos tretjemu na svetu

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je že v drugem krogu končal nastope na turnirju WTT v južnokorejskem Inčeonu z nagradnim skladom 278.000 evrov. Jorgić je z 1:3 (7, -10, -7, -7) izgubil proti drugemu nosilcu turnirja in tretjemu igralcu sveta, Kitajcu Liang Jingkunu.

Petindvajsetletni Hrastničan, 15. igralec svetovne lestvice ITTF, ki je v prvem krogu s 3:0 premagal Angleža Liama Pitchforda, je dobro začel tudi dvoboj proti Jingkunu. V prvem nizu je s štirimi zaporednimi točkami povedel s 7:3, dve leti starejši Kitajec se mu je še približal na točko zaostanka (6:7), vendar do preobrata ni prišlo.

Tudi v drugem nizu je bil Jorgić bolj dejaven, v končnici niza je povedel z 10:7, toda od tu naprej je pobudo prevzel tekmec, ki je dosegel pet zaporednih točk za izenačenje v nizih, nato pa v tretjem in četrtem nizu Jorgiću ni več dovolil, da bi se mu približal.

»Po vodstvu z 1:0 v nizih in 10:7 v drugem sem še imel možnosti, da dvoboj dobim, toda svoje priložnosti nisem izkoristil. Ko je Liang Jingkun drugi niz dobil, se je dvignil v svoji igri, jaz pa sem padel in to se je potem na koncu tudi poznalo,« je uvodoma iz Južne Koreje za krovno zvezo povedal Jorgić.

»Začel je bolj agresivno igrati na moje servise, njegovo vračanje je bilo veliko boljše kot do takrat, meni pa se je igra ustavila. V vsakem nizu sem imel štiri, pet lepih žogic, ki bi jih moral bolje izkoristiti, pa jih nisem, proti tako kakovostnemu igralcu pa je to usodno. Celoten dvoboj sem sicer odigral solidno, boril sem se do konca, toda igrati bi moral z manj napakami, da bi lahko premagal tretjega igralca sveta,« je dodal prvi slovenski igralec.

Jorgića zdaj 31. t. m. in 1. aprila čaka zaključni turnir lige prvakov, na katerem bo s Saarbrücknom v domači dvorani branil zmago. V polfinalu bo Saarbrücken igral z nemškim Ulmom, v drugem polfinalu pa bo Borussia Düsseldorf igrala z avstrijsko ekipo Solex Consult iz Wiener Neustadta.

Že sredi aprila nato Hrastničana čaka turnir na Kitajskem, nato v začetku maja grand smash v Savdski Arabiji in potem pred ljubljanskim turnirjem WTT Contender, ki bo med 11. in 16. junijem, še en turnir na Kitajskem.