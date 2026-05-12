Vodišek je v visokih valovih moral plavati proti toku

Drugi dan jadralnega svetovnega prvenstva v formuli kite je srebrni olimpijec Toni Vodišek krepko napredoval in je zdaj 5.
Toni Vodišek se je v zahtevnih razmerah drugega dne SP zelo dobro odrezal. FOTO:: osebni arhiv
STA, Š. R.
12. 5. 2026 | 21:25
12. 5. 2026 | 22:03
3:13
A+A-

Koprčan Toni Vodišek, pred dvema letoma naš srebrni olimpijec, je v edini regati drugega dne svetovnega prvenstva formule kite, ki bo do sobote potekalo v morju pred portugalsko Viano do Castelo, dosegel 5. mesto. Nekdanji svetovni in evropski prvak ima 63 točk in je s skupnega 51. mesta med 54 udeleženci krepko napredoval.

Na prvenstvu na Portugalskem tekmuje tudi Tonijeva sestra Marina Vodišek, ki je med 31 tekmovalkami 24. (37), saj med jadralkami niso opravili nobenega plova. Tako je po treh ponedeljkovih regatah še naprej prva branilka naslova Nizozemka Jessie Kampman (2).

Po dežju v ponedeljek je sprva kazalo na sončen dan in zmeren veter, a je ta po prvi regati dneva usahnil in jadralci so se vrnili z morja. Vodišek tako ni dobil nove priložnosti, da popravi ponedeljkovo slabo odprtje SP. Nastopil je namreč le na dveh od štirih regat in je bil s 17. in 14. mestom pri dnu.

V prvi regati mu je še pred startom padalo padlo v morje in Koprčan je končal v vodi. »V drugi 'orci' prve regate se mu je nov kajt nenadoma sam od sebe sesedal in se začel vrteti okoli svoje osi. Reševanje je trajalo dolgo, razmere pa so bile zelo težke. Zaradi velikih valov čoln ni mogel do obale, zato je moral Toni kar daleč plavati nazaj,« je dan po začetku SP pojasnil Rajko Vodišek, oče slovenskega prvaka.

»Dodatno težavo je predstavljala voda, saj je plaža ob ustju reke, ki se izliva v morje, ob velikih valovih pa je moral plavati še proti toku. Na obalo je prišel pozno in vidno izmučen, zato je zamudil drugo regato. Tudi tretjo regato je začel z zamudo. Na štartno linijo je prišel približno minuto po startu, a se je kljub temu boril do konca. V četrti regati se je na obratu vanj s kajtom zapletel drug tekmovalec,« je dodal Rajko Vodišek.

Po štirih regatah SP je vodstvo prevzel svetovni podprvak Maximilian Maeder (4 točk) iz Singapurja, ki mu lani ni uspelo ubraniti naslova in je bil tretji na prejšnjih OI v Franciji. V svoji skupini je zmagal, tretji pa je bil doslej vodilni 18-letni Švicar Gian Stragiotti, ki ima po tretjem mestu skupaj pet točk. Trikratni mladinski svetovni prvak iz Švice je bil lani peti tik za Vodiškom na članskem SP in drugi na članskem evropskem prvenstvu.

V skupnem seštevku je tretji ostal Avstrijec Valentin Bontus, olimpijski prvak je bil 12. in se mu ta dosežek črta ter ima sedaj sedem točk. Iz petega je na 11. mesto nazadoval branilec naslova Italijan Riccardo Pianosi; četrti s predlanskih OI in evropski prvak ima 24 točk.

Več iz teme

jadranjekajtanjeToni Vodišek

