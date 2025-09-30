Naš srebrni olimpijec za uvod 4.

V Cagliariju na Sardiniji se je začelo svetovno prvenstvo v jadralnem razredu formula kite. Srebrni z lanskih olimpijskih iger v Marseillu, Koprčan Toni Vodišek, je po prvih štirih plovih na četrtem mestu.

Za Vodiška je to šele drugo tekmovanje po operaciji kolena pred osmimi meseci. Julija je zmagal na regati v Long Beachu pri Los Angelesu, prizorišču OI 2028. Pred odhodom na SP si je za cilj začrtal uvrstitev med prvih osem, ki se bodo pomerili v izločilnih regatah.

Vodišek je danes zabeležil dve drugi mesti, tretje in četrto. Po prvem dnevu je v vodstvu tretji z OI in branilec naslova Singapurec Maximilian Maeder, drugi je domačin Riccardo Pianosi, aktualni svetovni podprvak in evropski prvak, tretji pa Švicar Gian Stragiotti.

Na svetovnem prvenstvu ni olimpijskega prvaka Avstrijca Valentina Bonutsa, ki je poškodovan.

»Za rezultate smo rekli, da na tej prvi tekmi niso pomembni, a tudi niso bili slabi. Z mano je najboljša ekipa, naš cilj pa je, da se čim več naučimo za Los Angeles,« je za Jadralno zvezo Slovenije dejal Vodišek.

Na SP barve Slovenije zastopa še njegova sestra Marina, ki si je danes prijadrala dve 19. mesti in eno 18., tako da je skupno na 21. mestu.

Prvenstvo se bo končalo v nedeljo (5. 10.).