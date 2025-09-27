Naša šampionka točno opoldne v lov na 10. lovoriko

Slovenska reprezentanca bo na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju danes imeli dve finalistki: Janja Garnbret, ki je zablestela s prvo zlato kolajno v Seulu, sicer pa že svojo deveto na prvenstvih, bo napadla lovoriko št. 10 na balvanih, na kateri bo v finalu še ena naša plezalka, 18-letna Jennifer Buckley. V polfinalnem nastopu je bila Janja 3., Jennifer pa 7.

Janja Garnbret, že petkrat športnica leta v Sloveniji, se po petkovem podvigu in tako novem naslovu svetovne prvakinje v težavnostni disciplini športnega plezanja ni mogla prepustiti slavju. Že na današnjo soboto je namreč pred njo izziv – tekma na balvanih, v katerih se je prav tako kot dan prej brez težav uvrstila v finale.

Res pa je, da v prvih odzivih na prizorišču svetovnega prvenstva v Seulu posebej navdušena, ker popolnega polfinalnega načrta ni izvedla. Osvojila je 3. mesto, ni pa dosegla vseh štirih balvanskih vrhov. Ustavila se je namreč pri tretjem, pozneje pa omenila, da je storila nekaj nepotrebnih napak, zato se ni mogla izogniti jezi. Uspešnejši od nje sta bili v tem polfiunalu Britanka Erin McNiece in Američanka Annie Sanders.

Jutri bo v korejski metropoli še moški boj za kolajne na balvanih, slovenske barve bo branil Anže Peharc.