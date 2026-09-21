Nasprotniki Slovencev v morebitnem četrtfinalu so že znani

Belgijska odbojkarska reprezentanca je sedma četrtfinalistka evropskega prvenstva. V Torinu je v osmini finala s 3:1 premagala Češko in zdaj čaka na zmagovalca večernega obračuna med Slovenijo in Srbijo. Če bodo ob 21. uri uspešni Slovenci, se bodo za mesto v polfinalu pomerili prav z Belgijci.

Čehi, ki so v slovenski skupini s tremi zmagami in dvema porazoma zaradi slabšega razmerja nizov zasedli četrto mesto, so dvoboj odprli bolje in prepričljivo dobili prvi niz. Belgijci, zmagovalci skupine C, so odgovorili v drugem, nato pa povsem prevzeli nadzor nad tekmo.

V tretjem nizu so Čehom prepustili le 14 točk, v četrtem še eno več in si zanesljivo zagotovili mesto med najboljšo osmerico prvenstva. Belgijo je s 24 točkami vodil Ferre Reggers, Sam Deroo jih je dodal 17.

Za zadnjo četrtfinalno vstopnico se bosta ob 21. uri v torinski Palaveli pomerili Slovenija in Srbija. Zmagovalca nato čaka Belgija, preostali četrtfinalni pari pa so Italija – Finska, Francija – Romunija in Poljska – Nemčija.