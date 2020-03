Suspendiran zaradi »nasvetov«, kako v karanteni pretepsti ženo

London

Billy Joe Saunders (levo) v 29 dvobojih še ne pozna poraza. FOTO: Reuters

Brez nastopa kariere?

- Britanski mediji poročajo o veliki neumnosti, ki si jo je privoščil svetovni prvak v boksu. Objavil je dobro minuto dolg posnetek, na katerem svetuje, kako pretepsti ženo ali dekle v času koronavirusa oziroma karantene. Nemudoma je ostal brez boksarske licence, čaka pa ga tudi zaslišanje pred britansko boksarsko zvezo.»Če vam žena ne da miru, vi pa želite ostati mirni, je to v redu. Vendar šesti dan boste eksplodirali. Ko bo prišla do vas in vas napadla s strupenimi besedami, jo zadenite v brado,« je pripoved začel Saunders in udarec ponazoril na boksarski vreči za trening.»Pomislila bo, kaj se dogaja. Tedaj se spustite na kolena in dokončajte delo,« je dodal boksar, ki je ob teh besedah boksarski vreči namenil močan kroše udarec.Po medijskem linču, ki ga je bil deležen, se je Saunders vendarle oglasil in dejal, da je bil to le satirični video. »Če bi videl moškega, ki položi roko na žensko, bi ga razstavil na koščke. Imam hčerko, in če bi se je kdo dotaknil, se zanj ne bi dobro končalo. Opravičujem se ženskam, če sem jih prizadel,« je dejal boksar.Saunders, ki v devetindvajsetih profesionalnih dvobojih še ni izgubil, je svetovni prvak v srednji kategoriji po verziji WBO. Čez dober mesec ga je čakal nastop kariere; v spektakularnem dvoboju v Las Vegasu bi se moral srečati z mehiškim zvezdnikom. Dvoboj je zaradi pandemije koronavirusa odpovedan, glede na zadnji izpad oziroma škandal pa je vprašanje, ali ga bodo prireditelji sploh hoteli organizirati.Saunders je z neprimernimi dejanji nase opozoril že v preteklosti. Posnet je bil, ko je na javnem mestu iz svojega avtomobila odvisnici ponujal drogo v zameno za spolno dejanje. Tedaj je bil kaznovan s 100.000 funti.