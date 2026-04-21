Navdušili mladi upi, zlato odličje za Slovenijo

Darja Kapš piše o prijetnih presenečenjih na globalnih članskih in mladinskih prvenstvih.
Anja Beber in Inti Maček sta v kategoriji deklet do 18 let osvojili zlato medaljo v pospešenem šahu. FOTO: ŠZS
Galerija
Anja Beber in Inti Maček sta v kategoriji deklet do 18 let osvojili zlato medaljo v pospešenem šahu. FOTO: ŠZS
Darja Kapš
21. 4. 2026 | 05:00
Preden se posvetimo najnovejšim slovenskim uspehom na članskem EP in mladinskem SP v hitrih disciplinah, se na kratko vrnimo na Ciper, kjer sta se nedavno končala kandidatska turnirja. Po slabem mesecu dvobojev smo dobili nova izzivalca za naslov svetovnega prvaka in svetovne prvakinje v šahu.

Izjemni Sindarov

V odprti konkurenci je nadvse prepričljivo ob mnogih slavnih imenih (Nakamura, Caruana, Praggnanandhaa) nekoliko presenetljivo slavil uzbekistanski 20-letni velemojster Javokhir Sindarov, ki je z izjemno igro dosegel zgodovinski uspeh. Turnir je zaključil neporažen z 10 točkami iz 14 partij, kar predstavlja najboljši rezultat sploh na sodobnih kandidatskih turnirjih. Svojo premoč in zasluženo zmago na turnirju je potrdil že pred zadnjim krogom, medtem ko je drugouvrščeni nizozemski velemojster Aniš Giri za prvakom zaostal poldrugo točko. Sindarova konec leta čaka dvoboj za krono proti aktualnemu svetovnemu prvaku, indijskemu velemojstru Gukešu.

Na ženskem kandidatskem turnirju je bil razplet veliko bolj negotov, saj se je za prvo mesto do zadnjega kroga borilo več igralk. Največ odločnosti in poguma je pokazala Indijka Vaishali Rameshbabu, ki je z zmago v zadnjem krogu dosegla 8,5 točke in tako za pol točke prehitela drugouvrščeno kazahstansko zvezdnico Bibisaro Asaubajevo. S tem si je priborila nastop v dvoboju za naslov svetovne prvakinje, kjer se bo pomerila z aktualno in dolgoletno prvakinjo, kitajsko velemojstrico Ju Wenjun.

Presenečenje tudi v Katovicah

Med 7. in 19. aprilom je bilo v Katovicah na Poljskem evropsko člansko prvenstvo. Tekmoval je rekordni 501 udeleženec iz 43 držav, med njimi kar 93 velemojstrov. Prvi nosilec turnirja je bil ukrajinski velemojster Igor Kovalenko z ratingom 2685. V konkurenci je nastopilo tudi pet slovenskih predstavnikov: Anton Demčenko, Jan Šubelj, Matic Lavrenčič, Maksim Goroškov in Nadja Španko.

Prvenstvo, ki hkrati šteje tudi za kvalifikacije na svetovni pokal, je postreglo z mnogimi presenečenji. Največje je zagotovo to, da je naslov evropskega prvaka osvojil 17-letni ukrajinski mednarodni mojster Roman Dehtiarov z 9 točkami. Gre za enega največjih preobratov v zgodovini evropskih prvenstev, saj se še ni zgodilo, da bi tako mlad igralec brez velemojstrskega naslova osvojil tako prestižno prvenstvo. Zgovoren je tudi podatek, da je edini na prvih osmih šahovnicah v zadnjem kolu dosegel celo točko, kar mu je zagotovilo končno zmago.

Drugo do četrto mesto je pripadlo trem azerbajdžanskim šahistom (Abasov, Sulejmanli in Muradli), ki so za prvakom zaostali za pol točke. Za slovensko veselje sta poskrbela velemojster Jan Šubelj (37. mesto) in Matic Lavrenčič (38. mesto). Oba sta dosegla po 7,5 točke iz 11 partij, pri čemer je Matic Lavrenčič presegel zmogljivostni rating 2600 točk in tako osvojil svojo prvo normo za velemojstrski naslov. Oba sta šahirala na zelo visokem nivoju in pokazala veliko mero velemojstrske stabilnosti. Povsem zunaj forme je bil tokrat velemojster Demčenko, ki je bil osmi nosilec, a je turnir zaključil na skromnem 134. mestu. Maksim Goroškov je zasedel 254. in Nadja Španko 411. mesto.

Zlati Anja in Inti

Uspehi slovenskega šaha se nadaljujejo tudi na mladinski ravni. V srbski Vrnjački Banji te dni poteka svetovno mladinsko prvenstvo v pospešenem in hitropoteznem šahu. V ekipni preizkušnji je Slovenija dosegla izjemen uspeh. Anja Beber in Inti Maček sta v kategoriji deklet do 18 let osvojili zlato medaljo v pospešenem šahu, čeprav posamično sicer nastopata v mlajši starostni skupini.

Blizu medalje sta bili tudi Ema Jakša in Mara Predin v kategoriji do 14 let, vendar sta po neizkoriščeni priložnosti v zadnjem kolu tekmovanje zaključili na petem mestu. Dobro so se odrezali tudi fantje David Krstić, Leonard Belyaletdinov, Jan Verbič in Edvard Kaloh, ki bi se ob nekoliko boljši realizaciji v zadnjem kolu lahko vključili v boj za odličja.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Drugo
Matej Šebeniko kandidatskem turnirju v šahu

Sindarov z eno nogo že v cilju

Pred tekmovalci šahovskega kandidatskega turnirja na Cipru je zanimiva končnica.
14. 4. 2026 | 12:08
Preberite več
Šport  |  Drugo
Vredno branja

Magnus Carlsen dviguje prah: privolil v selfi, nato je tekmico prijavil sodniku

Na šahovskem turnirju v Karlsruheju je Alua Nurman pred partijo z Magnusom Carlsenom prosila za skupno fotografijo in se znašla v nemilosti sodnikov.
5. 4. 2026 | 10:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Šah

Brezkompromisni začetek na Cipru

Matej Šebenik o boju za izzivalca svetovnih prvakov na turnirju, ki traja kar 14 krogov.
31. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Šah

Kdo bo postal izzivalec svetovnega prvaka?

Komentar Darje Kapš pred začetkom šahovskega turnirja kandidatov v Pafosu
24. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Politika

Pirc Musar: Nihče ne uživa potrebne podpore za mandatarja

Iz kabineta predsednice so sporočili, da se bodo posvetovanja še nadaljevala, kdaj, pa bodo še sporočili.
20. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Zvezdana Mlakar

Ne smemo pozabiti, kdo je pravzaprav ustoličil Stevanovića in Resnico

Družba, ki ne ceni starosti in umetnosti, ima velik problem, pravi igralka Zvezdana Mlakar. Drevi jo čaka premiera predstave Komarji.
Lucijan Zalokar 18. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Kolumne
Kolumna

»Mar gospodje ne vidijo, da jih bo ta možakar vse pahnil v maloro?«

Stevanović je dobil taktirko v roke in kmalu bodo morali vsi plesati po njegovi muziki.
Luka Lisjak Gabrijelčič 18. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Obtožbe

Marta Kos se brani z veliko molka

Komisarka za širitev v evropskem parlamentu ni vsebinsko komentirala novih obtožb o sodelovanju s tajno službo v času Jugoslavije.
Peter Žerjavič 20. 4. 2026 | 19:43
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tri zgodbe, ki pokažejo, kaj v življenju zares šteje

Tian Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:09
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Kaj v resnici določa ceno plina za gospodinjstva

Kljub nedavni nestanovitnosti na energetskih trgih ni zaznati pritiska na rast cen plina za gospodinjstva. Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
Promo Delo 20. 4. 2026 | 08:54
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Kako telefoni Galaxy S26 ščitijo vaše podatke

Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:36
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Zoran Đukić

Za 111 stanovanj so imeli več kot 2100 interesentov

Direktor nepremičninske agencije tudi o trendih na trgu, vplivu vojne in morebitnega zvišanja obrestnih mer ter višjih gradbenih stroških.
Nejc Gole 18. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Mednarodna primerjava

Visoka rast cen nepremičnin na Hrvaškem

Vrednost nepremičnin Slovencev v južni sosedi več kot 2,2 milijarde evrov.
Nejc Gole 18. 4. 2026 | 04:55
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
E-mobilnost

Pri subvencijah je pomembna predvidljivost

Za električno mobilnost morajo biti spodbude dolgoročne in predvidljive, če želimo, da bodo tudi učinkovite.
Gašper Boncelj 17. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Zaposleni in umetna inteligenca

Tudi v dobi UI nujna analitično razmišljanje in prilagodljivost

Dinamika spreminjanja kompetenc se umirja, a to je rezultat nenehnega učenja in prilagajanja zaposlenih.
Milka Bizovičar 17. 4. 2026 | 05:00
Preberite več

Šport  |  Tenis
OP Francije

Carlos Alcaraz razmišlja o tem, da bi prečrtal pariški pesek

Številka dve svetovnega tenisa in prejemnik nagrade Laureus Carlos Alcaraz je potrdil, da resno razmišlja o tem, da na OP Francije ne bi nastopil.
21. 4. 2026 | 07:56
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Liga NHL

Jordan Martinook odločil tekmo, ki je ponudila prav vse

Flyers in Hurricanes so v prvem krogu končnice povedli z 2:0 v seriji, Edmonton pa je vendarle zgrabil prvo zmago.
21. 4. 2026 | 07:30
Preberite več
Novice  |  Svet
Strelec se je ubil

V streljanju pri zgodovinskih piramidah v Mehiki umrla kanadska turistka

Šest je bilo ranjenih, še več poškodovanih med begom. Priča je povedala, da je moški začel streljati v zrak in na turiste, ki so se vzpenjali na piramido.
21. 4. 2026 | 07:29
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Zgodovinski Wemby kot Steph Curry, Jokiću so klecnila kolena (VIDEO)

Košarkarji Atlante so na drugi tekmi serije z NY Knicks pripravili presenečenje in po zaslugi CJ McColluma zmagali s 107:106. Nagrada za Wembanyamo.
21. 4. 2026 | 07:01
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Kaj poslušata voditelja nove oddaje Obrni kovanec?

Oddaja je namenjena krepitvi finančne pismenosti, na sporedu je ob torkih ob 17.50 na TV SLO 1. Voditelja Nino Cijan, ki v studiu gosti strokovnjake, in Jureta Jamnika, ki na terenu raziskuje konkretne primere, smo vprašali, katero glasbo rada poslušata?
21. 4. 2026 | 07:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Strelec se je ubil

V streljanju pri zgodovinskih piramidah v Mehiki umrla kanadska turistka

Šest je bilo ranjenih, še več poškodovanih med begom. Priča je povedala, da je moški začel streljati v zrak in na turiste, ki so se vzpenjali na piramido.
21. 4. 2026 | 07:29
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Zgodovinski Wemby kot Steph Curry, Jokiću so klecnila kolena (VIDEO)

Košarkarji Atlante so na drugi tekmi serije z NY Knicks pripravili presenečenje in po zaslugi CJ McColluma zmagali s 107:106. Nagrada za Wembanyamo.
21. 4. 2026 | 07:01
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Kaj poslušata voditelja nove oddaje Obrni kovanec?

Oddaja je namenjena krepitvi finančne pismenosti, na sporedu je ob torkih ob 17.50 na TV SLO 1. Voditelja Nino Cijan, ki v studiu gosti strokovnjake, in Jureta Jamnika, ki na terenu raziskuje konkretne primere, smo vprašali, katero glasbo rada poslušata?
21. 4. 2026 | 07:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Pošta Slovenije: sodobne rešitve za dostavo prihodnosti

Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
Promo Delo 15. 4. 2026 | 10:16
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 11:51
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 10:54
Preberite več
Promo
Kultura  |  Vizualna umetnost
Vredno branja

Razstava, ki razkriva skrito zgodovino denarja in prevar

Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
17. 4. 2026 | 09:28
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
17. 4. 2026 | 11:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 13:16
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Kaj danes zaposleni pričakujejo od sodobnega delodajalca

Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
16. 4. 2026 | 11:17
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Ste pripravljeni na marketing brez pravil?

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo 20. 4. 2026 | 10:06
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Kaj izbrati v Ljubljani, da bo obisk res nekaj posebnega?

Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
16. 4. 2026 | 14:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kam za prvomajske praznike v tujino?

Krajše potovanje med prvomajskimi prazniki je postalo tradicija. To je dopust pred glavnim dopustom. Poglejmo, kam se letos odpravljajo slovenski popotniki.
Promo Delo 20. 4. 2026 | 11:28
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Izzivi energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Lani je bilo pri nas obravnavanih več kot šest tisoč kibernetskih incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Delo 15. 4. 2026 | 10:03
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Gradbeništvo brez prahu: kako STRABAG Slovenija digitalizira eno najstarejših industrij

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
Preberite več

