Navdušili mladi upi, zlato odličje za Slovenijo

Preden se posvetimo najnovejšim slovenskim uspehom na članskem EP in mladinskem SP v hitrih disciplinah, se na kratko vrnimo na Ciper, kjer sta se nedavno končala kandidatska turnirja. Po slabem mesecu dvobojev smo dobili nova izzivalca za naslov svetovnega prvaka in svetovne prvakinje v šahu.

Izjemni Sindarov

V odprti konkurenci je nadvse prepričljivo ob mnogih slavnih imenih (Nakamura, Caruana, Praggnanandhaa) nekoliko presenetljivo slavil uzbekistanski 20-letni velemojster Javokhir Sindarov, ki je z izjemno igro dosegel zgodovinski uspeh. Turnir je zaključil neporažen z 10 točkami iz 14 partij, kar predstavlja najboljši rezultat sploh na sodobnih kandidatskih turnirjih. Svojo premoč in zasluženo zmago na turnirju je potrdil že pred zadnjim krogom, medtem ko je drugouvrščeni nizozemski velemojster Aniš Giri za prvakom zaostal poldrugo točko. Sindarova konec leta čaka dvoboj za krono proti aktualnemu svetovnemu prvaku, indijskemu velemojstru Gukešu.

Na ženskem kandidatskem turnirju je bil razplet veliko bolj negotov, saj se je za prvo mesto do zadnjega kroga borilo več igralk. Največ odločnosti in poguma je pokazala Indijka Vaishali Rameshbabu, ki je z zmago v zadnjem krogu dosegla 8,5 točke in tako za pol točke prehitela drugouvrščeno kazahstansko zvezdnico Bibisaro Asaubajevo. S tem si je priborila nastop v dvoboju za naslov svetovne prvakinje, kjer se bo pomerila z aktualno in dolgoletno prvakinjo, kitajsko velemojstrico Ju Wenjun.

Presenečenje tudi v Katovicah

Med 7. in 19. aprilom je bilo v Katovicah na Poljskem evropsko člansko prvenstvo. Tekmoval je rekordni 501 udeleženec iz 43 držav, med njimi kar 93 velemojstrov. Prvi nosilec turnirja je bil ukrajinski velemojster Igor Kovalenko z ratingom 2685. V konkurenci je nastopilo tudi pet slovenskih predstavnikov: Anton Demčenko, Jan Šubelj, Matic Lavrenčič, Maksim Goroškov in Nadja Španko.

Prvenstvo, ki hkrati šteje tudi za kvalifikacije na svetovni pokal, je postreglo z mnogimi presenečenji. Največje je zagotovo to, da je naslov evropskega prvaka osvojil 17-letni ukrajinski mednarodni mojster Roman Dehtiarov z 9 točkami. Gre za enega največjih preobratov v zgodovini evropskih prvenstev, saj se še ni zgodilo, da bi tako mlad igralec brez velemojstrskega naslova osvojil tako prestižno prvenstvo. Zgovoren je tudi podatek, da je edini na prvih osmih šahovnicah v zadnjem kolu dosegel celo točko, kar mu je zagotovilo končno zmago.

Drugo do četrto mesto je pripadlo trem azerbajdžanskim šahistom (Abasov, Sulejmanli in Muradli), ki so za prvakom zaostali za pol točke. Za slovensko veselje sta poskrbela velemojster Jan Šubelj (37. mesto) in Matic Lavrenčič (38. mesto). Oba sta dosegla po 7,5 točke iz 11 partij, pri čemer je Matic Lavrenčič presegel zmogljivostni rating 2600 točk in tako osvojil svojo prvo normo za velemojstrski naslov. Oba sta šahirala na zelo visokem nivoju in pokazala veliko mero velemojstrske stabilnosti. Povsem zunaj forme je bil tokrat velemojster Demčenko, ki je bil osmi nosilec, a je turnir zaključil na skromnem 134. mestu. Maksim Goroškov je zasedel 254. in Nadja Španko 411. mesto.

Zlati Anja in Inti

Uspehi slovenskega šaha se nadaljujejo tudi na mladinski ravni. V srbski Vrnjački Banji te dni poteka svetovno mladinsko prvenstvo v pospešenem in hitropoteznem šahu. V ekipni preizkušnji je Slovenija dosegla izjemen uspeh. Anja Beber in Inti Maček sta v kategoriji deklet do 18 let osvojili zlato medaljo v pospešenem šahu, čeprav posamično sicer nastopata v mlajši starostni skupini.

Blizu medalje sta bili tudi Ema Jakša in Mara Predin v kategoriji do 14 let, vendar sta po neizkoriščeni priložnosti v zadnjem kolu tekmovanje zaključili na petem mestu. Dobro so se odrezali tudi fantje David Krstić, Leonard Belyaletdinov, Jan Verbič in Edvard Kaloh, ki bi se ob nekoliko boljši realizaciji v zadnjem kolu lahko vključili v boj za odličja.