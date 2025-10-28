Navijači v Tivoliju bodo v dresu zagotovo videli tudi Urnauta

Odbojkarji ACH Volleyja bodo v četrtek v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov na povratni tekmi v Tivoliju proti nizozemskem Orionu Stars branili prednost s prve tekme, ki so jo dobili s 3:1. Prednosti se zavedajo, a menijo, da naloga še zdaleč ne bo lahka in da bodo morali prikazati boljšo igro, kot so jo v Doetichemu prejšnji teden.

Najučinkovitejši igralec s prve tekme s 26 točkami Tonček Štern v Ljubljani pričakuje težko tekmo. »Orion je odlična ekipa, ki ima tako kot mi še veliko rezerv. Vemo, kaj obema ekipama napredovanje pomeni. Zato ni nič čudnega, če je bilo na prvi tekmi veliko živčnosti in kakovost same igra ni bila na najvišji ravni. Pričakujem, da bo tokrat drugače, verjamem, da smo mi prebili led in ne bomo več tako živčni, Nizozemci pa tako ali tako nimajo česa izgubiti in bodo zaigrali na vse ali nič, kar pa je lahko tudi dvorezni meč,« je ocenil.

»Mi moramo kot osnovo vzeti pripravljalni turnir na Poljskem, kjer smo igrali odlično, predvsem pa sproščeno,« meni Štern, ki je v Doetichemu povsem zasenčil nizozemskega Wouterja ter Maata, še lani soigralca in konkurenta za mesto korektorja v prvi postavi turškega Ziraata. Da bo sproščenost velikega pomena, trdi tudi trener ACH Volleyja Igor Kolaković. Na prvi tekmi je bil le delno zadovoljen s predstavo svojega moštva, predvsem se je pritoževal nad servisi.

»Z začetnimi udarci smo naredili kar 23 napak, se pravi, z njimi smo tekmecu poklonili skoraj cel niz. Če to izboljšamo in če ponovimo igro v drugih elementih, bi morali priti do uspeha. Pred prvo tekmo smo imeli nekaj zdravstvenih težav, Janez Kržič in Tonček Štern zaradi bolečin nekaj časa pred tekmo nista trenirala, Alen Pajenk je imel težave z zobom in je tudi na tekmi igral s pomočjo močnih tablet. Zdaj teh težav ni, verjamem, da se bo to poznalo tudi na igrišču,« je na novinarski konferenci dejal črnogorski strateg.

Urnaut bo v dresu

»Velika stvar je, da tudi s slabšo igro zmagujemo, da smo dobri, ko je to najbolj potrebno. Tako je bilo tudi na Nizozemskem, ko smo se po zaostanku uspešno reševali v končnicah. To je velika kakovost,« je prepričan Tine Urnaut, ki letos ekipi še ni pomagal, saj po zdravstvenih težavah še vedno ni stoodstotno pripravljen: »V dresu bom zagotovo, ne vem pa še, če bom tudi zaigral.«

Tekma, na kateri domači navijači upajo tudi na pomoč navijačev, se bo v četrtek začela ob 18. uri.