Navijajte za naš olimpijski podmladek v Mariboru

Olimpijski festival evropske mladine velja za največji večpanožni športni spektakel, ki ga je v svoji zgodovini gostila Slovenija. Sam festival ima sicer več kot 30-letno tradicijo in ga prirejajo v poletnem in zimskem času. Zadnje dni so se priprave na dogodek približevale vrelišču, prostovoljci iz vse države pa se zgrinjajo v Maribor in nesebično pomagajo organizatorjem in prevzemajo obveznosti podobne tistim na olimpijskih igrah in tekmovanjih najvišjih ravni. Slovesno odprtje športnega dogodka s prižigom ognja bo v nedeljo, 23. julija, ob 20.30. Slovenska reprezentanca pa se bo javnosti predstavila že v petek, 21. julija, ob 20. uri na Trgu svobode v Mariboru. Vsa tekmovanja si boste lahko brezplačno ogledali.

FOTO: Marko Pigac

Vse oči sveta uprte na Maribor

Stadion Ljudski vrt se je v teh dneh spremenil v največji oder v državi, ki bo od 23. do 29. julija gostil 3617 članov reprezentanc iz 48 evropskih držav. Ena večjih reprezentanc je domača, slovenska, ki šteje 196 članov. Naše barve bo zastopalo 71 športnic in 67 športnikov, starih od 14 do 18 let, in to v vseh enajstih športnih panogah na tekmovalnem sporedu. Tako bomo lahko na različnih prizoriščih v Mariboru in okolici spremljali tekmovanja v stadionski atletiki, športni gimnastiki, judu, cestnem in gorskem kolesarstvu, košarki 3 na 3, odbojki, plavanju, rokometu, rolkanju in tenisu. Dodajmo še, da se bodo mladi športniki v Mariboru prvič v zgodovini festivala pomerili v gorskem kolesarstvu, rolkanju in košarki 3 na 3. Seznam slovenskih športnic in športnikov lahko najdemo na povezavi: https://ofemmb2023.olympic.si/reprezentanca.

FOTO: Marko Pigac

Podprite mlade športnike

Organizatorji obljubljajo spektakularen začetek, ki si ga bo mogoče ogledati v živo in v neposrednem prenosu na nacionalni televiziji. Na žalost so vstopnice za odprtje festivala, ki so bile brezplačno na voljo na spletni strani mojekarte.si, pošle v dobrih 24 urah. Še vedno lahko uvodno slovesnost spremljate na malih zaslonih ali pa se petek odpravite v Maribor na srečanje z domačo reprezentanco in tako podprete naše mlade športnike, bodoče olimpijce.