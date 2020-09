Ne želi ždeti na enem mestu

Ljubljana - Kako lepo je leto začeti z zakonsko slogo. »Zakonski par« Janja Garnbret in Domen Škofic je tekmovalno koronsko sezono v športnem plezanju na preizkušnji v težavnosti v francoskem Briançonu okronal s složnima drugima mestoma – razumevanje na zasebnem področju se je torej udejanjilo tudi v športu. Zares lepo glede romantičnega pogleda na življenje, glede tekmovalnega pa je Superkorošica že izrazila dvom, ali bodo letos, kopica tekem svetovnega pokala naj bi namreč bila v Aziji, sploh še kaj odplezali.



Športno plezanje je sončno stran Alp pač še dodatno obsijalo s pozitivno svetlobo, pri Janji, dekletu pajku na umetnih stenah, pa zaradi obilnosti globalnih lovorik v težavnosti, na balvanih in v kombinaciji tako ali tako lahko pišemo le o nezemljanki. No, v kombinaciji s srčnim izbrancem Škoficem pa delujeta kot alpinistična legenda Reinhold Messner v najboljših letih. Ni meja za plezalce, za ceno življenja bodo splezali onkraj verjetnega, a koronavirus je tudi zanje postavil omejitev gibanja.



Seveda tudi zaradi svetovnega pokala, a najpomembneje, letos ni bilo olimpijskih iger v Tokiu, kjer bi športno plezanje doživelo premiero. Debi s številnimi azijskimi mojstri in mojstricami vertikale, vemo, da so slednji v mnogih pogledih z drugega planeta, z drugega sveta in z magnetnimi prsti pa je tudi 21-letnica iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu.

Koronavirus večji od OI

V deželi vzhajajočega sonca bi napadala žlahtno kovino, a je zdaj sonce začasno zašlo in ne vemo, kdaj bo spet vzšlo. Saj so OI prestavili na naslednje leto, a roko na srce, kdo med nami je tolikšen optimist, da bo stoodstotno zatrdil, da bodo igre v japonskem glavnem mestu res potekale od 23. julija do 8. avgusta 2021?



»Koronavirus je večji od olimpijskih iger, moramo se ga pač rešiti, da bodo igre potekale, kot je treba. Ob prestavitvi sem bila žalostna in razočarana, res sem se veselila, da bom prvič nastopila na njih. A cilj uspeha na olimpijskih igrah seveda ostaja, pa četudi so zdaj naslednje leto. V mišljenju je treba ostati pozitiven,« razmišlja slovenska šampionka.

Utečenega ritma ni bilo več

V najhujših koronskih časih se je vse obrnilo na glavo, morali smo ostati doma, umiriti ritem življenja. Janja je z Domnom v Vrbnjah blizu Radovljice tudi uresničila načrt plezalnega središča za vadbo. Ta pa je zelo pomemben za dosego olimpijskih žlahtnih ciljev. »Med karanteno sem pogrešala potovanja, svobodo, da lahko greš, kamorkoli hočeš. Res so mi manjkala potovanja, ugotovila sem, da nisem narejena za to, da sem vedno na enem mestu. Vedno sem bila ali na tekmi ali na pripravah, pač nekje.



Navajena sem bila tudi na to, da se pozimi trenira, marca pa se začnejo tekme, nato so se vrstile skozi vse leto. In takšnega ritma nenadoma ni bilo več. Saj tudi za izolacijo ne rečem, vse je super, imaš steno doma, drugi je nimajo, lahko treniraš, ko drugi ne morejo. Res sem hvaležna za to, da sva z Domnom imela možnost za vadbo, a še vedno si bil zaprt, ničesar ne moreš delati, kar bi sicer,« razmišlja.



»Moja ključna naloga je, da do OI odpravim vse pomanjkljivosti, ki jih imam. Sicer pa, olimpijske igre so prestavljene, niso še odpovedane. Še vedno je cilj le prestavljen. Težko je vrhunsko pripravljenost obdržati eno leto dlje, a sem si rekla, da bodo igre naslednje leto in da imam zdaj še malce več časa, da dodatno izbrusim svoje prvine plezalnega nastopa. Menim, da bo naslednje leto vse tako, kot mora biti,« je odločna Janja Garnbret.