Ne želijo uničiti gimnastičnega centra

Sašo Bertoncelj bi rad že zajahal konja. FOTO: Igor Mali

- V Sloveniji so večji ekipni športi, košarka, rokomet, odbojka tekmovalne sezone zaradi novega koronavirusa predčasno končali, še vedno pa želijo državno prvenstvo nadaljevati nogometaši. Tudi zato je javni zavod Šport Ljubljana po sredinih omilitvah ukrepov danes že omogočil treninge Olimpiji in Bravu, posebna težava pa je gimnastični center.Kot je povedal, vodja športne infrastrukture pri javnem zavodu Šport Ljubljana, ki upravlja več kot 100 športnih objektov v prestolnici, za zdaj večina še ostaja zaklenjenih.Potem ko je vlada v sredo prvič omilila protikoronske ukrepe za poklicni in tekmovalni šport v Sloveniji, ki je bil zaustavljen od sredine marca, so mnogi pričakovali, da bodo danes že lahko vadili v dvoranah. A temu še zdaleč ni tako, pravi Kastelic.»Seveda se ta čas ubadamo s tem, kdaj in kako in koliko dvoran bomo odprli, a za zdaj še nimamo vseh informacij. Najprej moramo od uporabnikov dobiti informacijo, kdo sploh še želi vaditi. Nenazadnje so vse lige razen nogometa že končane.Preučiti moramo, kaj vse moramo narediti, da dosledno spoštujemo vladni odlok, potem nam morajo klubi, ekipe, ki sicer vadijo v teh objektih, sporočiti želje. V veliki meri so namreč že razpustili ekipe in jim zaradi koronavirusne epidemije ter predčasnega konca prvenstva že dali prosto,« je uvodoma povedal nekdanji dolgoletni rokometni reprezentant.»Poseben problem je gimnastični center. Razkuževati parket in gole po treningu vsake skupine je vseeno precej lažje, kot pa na primer čistiti gimnastična orodja. Ta čas še čakamo na navodila proizvajalcev orodja, kako sploh poteka razkuževanje opreme, kako alkohol vpliva na orodja.To je za zdaj največja neznanka. Ne želimo ga uničiti; gre za tekmovalna orodja, tepihe, parter ... Veliko stvari poteka v ozadju, ko bomo to rešili, bomo lahko odprli vrata,« je pojasnil Kastelic.Dvorana Tivoli je ta čas v fazi prenove, je še povedal vodja športnih objektov, ledu ni, hokejisti so že končali sezono in imajo še čas. Verjetno bodo tako in tako najprej začeli trenirati na prostem.»Zdaj zbiramo želje ekip in urnike, nato se bomo odločili, katere objekte bomo odprli. Verjetno bomo ob upoštevanju zdravstvenih navodil združevali različne ekipe v istih objektih. V največji meri je najprej to odvisno od klubov, ki nam morajo posredovati urnike, nato pa tudi pojasnila, kako bodo spoštovali tako naša navodila kot vladna. Ko se bomo dogovorili, bodo lahko šli v dvorane,« je dodal Kastelic.Kot izziv je izpostavil tudi nogometaše, ki za zdaj še niso končali lige in seveda želijo trenirati. »Že danes in jutri začenjajo na ŽAK in Kodeljevemu igralci Brava in Olimpije. Če bodo spoštovali ukrepe, za zdaj je treba ves čas ohranjati razdaljo dveh metrov, skupine so manjše, ekipna vadba še ni dovoljena, sicer ne vidim težav," je še povedal.