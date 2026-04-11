Nedoh se je zahvalil vsem, ki ga podcenjujejo, tekmeca pa povabil na pivo

V stožiški dvorani danes borilni spektakel FNC 29. Hrvaški šampion slovenskemu izzivalcu: Šampionskega pasu ne more izgubiti, saj ga še ni osvojil ...
Jakob Nedoh (desno) je pripravljen na pet rund vojne s hrvaškim prvakom Matejem Batinićem. FOTO: Miha Šimnovec
Miha Šimnovec
11. 4. 2026 | 10:33
11. 4. 2026 | 10:51
2:48
Koprski as Jakob Nedoh (9 zmag, 4 porazi) je trdno odločen spisati novo poglavje v zgodovini mešanih borilnih športov (MMA). Kot prvi Slovenec namerava osvojiti šampionski pas združenja Fight Nation Championshio (FNC), v katerem je bil sicer začasni prvak tudi Miran Fabjan

V soboto nad hrvaškega šampiona, še pred rojstvom sina pa bi rad postal magister

Toda Nedoha za uresničitev tega cilja drevi v Stožicah (spektakel se bo z uvodnimi dvoboji začel ob 19. uri) čaka izjemno zahtevna naloga: za osvojitev lovorike v poltežki kategoriji (do 93 kilogramov) bo moral premagati hrvaškega šampiona Mateja Batinića (21 zmag, 5 porazov). »Odgovornim pri FNC bi se rad zahvalil za zaupanje in naredil bom vse, kar je v moji moči, da ga bom tudi upravičil. V minulih dneh sem izgubljal še zadnje 'odvečne' kilograme. To je bilo tudi edino, kar bom izgubil v tem tednu!« je poudaril 29-letni Koprčan.

Matej Batinić in Jakob Nedoh napovedujeta šampionsko bitko. FOTO: Miha Šimnovec
To bo prava šampionska bitka

Slovenski mojster mešanih borilnih športov se je ob tem zahvalil tudi vsem, ki ga podcenjujejo. »Negativni komentarji so mi v napornih pripravah vlivali dodatno energijo,« je pribil diplomirani profesor športne vzgoje, ki spoštuje svojega tekmeca. »Matej je povsod nevaren, a to sem tudi jaz. Verjamem, da me bo preizkusil kot me ni še nihče, toda verjamem tudi vase in v svoje sposobnosti. Pripravljen sem za pet rund vojne. To bo prava šampionska bitka, po njej pa greva lahko na pivo,« je še dejal Nedoh.

Podobno pred obračunom razmišlja tudi Batinić, sicer varovanec legendarnega hrvaškega borca Mirka Filipovića v Cro cop Teamu. »Jakoba ne podcenjujem. Vem, da je kakovosten in nevaren nasprotnik. Toda imam svoj načrt in v Ljubljano sem prišel zaključit to zgodbo,« je napovedal 34-letni Hrvat in pripomnil: »Nedoh je prej omenil, da bo v tem tednu izgubil le kilograme. Strinjam se z njim. Šampionskega pasu ne more izgubiti, saj ga še ni osvojil ...« 

Nov šov obljublja tudi Aleksandr Drabinca (levo). FOTO: Voranc Vogel/Desno
V Stožicah tudi Kosednar, Porčič ...

Od naših borcev se bodo v stožiški kletki danes zvečer dokazovali še Bojan »Želva« Kosednar (proti Srbu Dušanu Džakiću), Rok Krušič (proti Švedu Bartoszu Wojcikiewiczu), Aleksandr Drabinca (proti Milanu Kadlecu iz BiH), Denis »Chorchyp« Porčič (proti Bolgaru Jivku Stoimenovu), Andres Ramos (proti Poljaku Bartlomieju Gladkowiczu) in Sašo Klinc (proti Srbu Vuku Lekiću).

Chorchyp bo pogrešal Fabjanovo dretje, Želva pomiril predsednika

Na jutrišnjem borilnem spektaklu FNC se bosta občinstvu v Stožicah predstavila tudi slovenska veterana borilnih športov Bojan Kosednar in Denis Porčič.
Miha Šimnovec 10. 4. 2026 | 05:00
Zgodba o Aleksandru Drabinci

Kjer se je rodil, uradno nisi nič. Ne dobiš niti potnega lista

Ljubljanski orjak Aleksandr Drabinca po barbikah in sombreru pripravlja zanimivost tudi za sobotni borilni spektakel FNC 29 v Stožicah.
Miha Šimnovec 9. 4. 2026 | 09:35
Intervju z Jakobom Nedohom

V soboto nad hrvaškega šampiona, še pred rojstvom sina pa bi rad postal magister

Jakob Nedoh o obračunu s Hrvatom Matejem Batinićem, prvakom združenja FNC, treningih v rdeči coni, sparingih z Miho Frlicem, zaključku študija ...
Miha Šimnovec 5. 4. 2026 | 05:00
Fabjan ni mogel verjeti, kaj se mu je zgodilo v Beogradu

Slovenski »Rocky« je moral po hudem boju na borilnem spektaklu FNC 23 priznati premoč nemškemu težkokategorniku iranskega rodu Hatefu Moeilu.
Miha Šimnovec 25. 5. 2025 | 12:04
Slovenski Rocky razkril, kako do pogodbe za milijon evrov

Miran Fabjan bo skušal nocoj na spektaklu FNC premagati tudi šefa, kakor se glasi vzdevek nemškega težkokategornika Hatefa Moeila.
Miha Šimnovec 24. 5. 2025 | 11:40
Možnosti sta le dve: zmaga ali zmaga, misli mu uhajajo tudi proti UFC

V Stožicah to soboto borilni spektakel FNC. Ob Miranu Fabjanu in Bojanu Kosednarju se bo od slovenskih asov v polni dvorani predstavil tudi Jakob Nedoh.
Miha Šimnovec 9. 4. 2025 | 05:30
Ameriški šampion po preobratu do zmage nad izzivalcem iz Slovenije (VIDEO)

Koprski as mešanih borilnih športov Jakob Nedoh je moral po hudem boju na spektaklu PFL v Salt Lake Cityju priznati premoč branilcu lovorike Impi Kasanganayu.
Miha Šimnovec 22. 6. 2024 | 05:58
Jakob Nedoh bo lov na milijon dolarjev začel v Las Vegasu

Koprski mojster mešanih borilnih športov izvedel ime svojega prvega tekmeca na turnirju ameriške serije PFL.
Miha Šimnovec 13. 3. 2024 | 12:44
