Nedoh se je zahvalil vsem, ki ga podcenjujejo, tekmeca pa povabil na pivo

Koprski as Jakob Nedoh (9 zmag, 4 porazi) je trdno odločen spisati novo poglavje v zgodovini mešanih borilnih športov (MMA). Kot prvi Slovenec namerava osvojiti šampionski pas združenja Fight Nation Championshio (FNC), v katerem je bil sicer začasni prvak tudi Miran Fabjan.

Toda Nedoha za uresničitev tega cilja drevi v Stožicah (spektakel se bo z uvodnimi dvoboji začel ob 19. uri) čaka izjemno zahtevna naloga: za osvojitev lovorike v poltežki kategoriji (do 93 kilogramov) bo moral premagati hrvaškega šampiona Mateja Batinića (21 zmag, 5 porazov). »Odgovornim pri FNC bi se rad zahvalil za zaupanje in naredil bom vse, kar je v moji moči, da ga bom tudi upravičil. V minulih dneh sem izgubljal še zadnje 'odvečne' kilograme. To je bilo tudi edino, kar bom izgubil v tem tednu!« je poudaril 29-letni Koprčan.

Matej Batinić in Jakob Nedoh napovedujeta šampionsko bitko.

To bo prava šampionska bitka

Slovenski mojster mešanih borilnih športov se je ob tem zahvalil tudi vsem, ki ga podcenjujejo. »Negativni komentarji so mi v napornih pripravah vlivali dodatno energijo,« je pribil diplomirani profesor športne vzgoje, ki spoštuje svojega tekmeca. »Matej je povsod nevaren, a to sem tudi jaz. Verjamem, da me bo preizkusil kot me ni še nihče, toda verjamem tudi vase in v svoje sposobnosti. Pripravljen sem za pet rund vojne. To bo prava šampionska bitka, po njej pa greva lahko na pivo,« je še dejal Nedoh.

Podobno pred obračunom razmišlja tudi Batinić, sicer varovanec legendarnega hrvaškega borca Mirka Filipovića v Cro cop Teamu. »Jakoba ne podcenjujem. Vem, da je kakovosten in nevaren nasprotnik. Toda imam svoj načrt in v Ljubljano sem prišel zaključit to zgodbo,« je napovedal 34-letni Hrvat in pripomnil: »Nedoh je prej omenil, da bo v tem tednu izgubil le kilograme. Strinjam se z njim. Šampionskega pasu ne more izgubiti, saj ga še ni osvojil ...«

