Neja Filipič v finalu najboljša Evropejka

Dan po velikem uspehu Tine Šutej, ki se je v skoku s palico veselila bronaste kolajne, je v finalu atletskega svetovnega prvenstva v Tokiu tekmovala tudi Neja Filipič. Vrhunska slovenska troskokašica je s 14,03 metra, kolikor jo je odneslo v tretjem poskusu, kot najboljša Evropejka zasedla deveto mesto.

V uvodni seriji je prestopila, v drugi je pristala pri 13,92 m, v četrti pa je še enkrat ostala brez rezultata. V razburljivi bitki za odličja je zmago slavila Kubanka Leyanis Perez Hernandez, letošnja dvoranska svetovna prvakinja iz Nanjinga in bronasta s prejšnjega SP v Budimpešti.

Zlate kolajne se je veselila Kubanka Leyanis Perez Hernandez. FOTO: Eloisa Lopez/Reuters

Zlato lovoriko ji je tokrat prinesel troskok, dolg 14,94 m, s katerim je za pičlih pet centimetrov ugnala lansko olimpijsko prvakinjo, Dominičanko Theo LaFond. Na tretjo stopnico zmagovalnega odra je skočila Venezuelka Yulimar Rojas (14,76 m).

Že v kvalifikacijah pa sta se od tekmovanja poslovili Anita Horvat in Lia Apostolovski, ki je v skoku v višino zmogla 183 cm, kar je bilo dovolj za 27. mesto. Horvatova je v teku na 800 m s časom 2:00,66 končala prvenstvo na 33. mestu.