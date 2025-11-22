Nekaj bo že na tem: odkar ima brke, udarja močneje

Podobno samozavesten kot Nejc Petrič (7 zmag, brez poraza), ki je prepričan, da bo na današnji boksarski prireditvi Golden Gloves Fight Night 3 v dvorani Vižmarje Brod (z začetkom ob 18. uri) ugnal Kolumbijca Camila Enamorada (8 zmag, brez poraza) in osvojil naslov mladinskega svetovnega prvaka v polvelterski kategoriji po različici WBC, je tudi njegov neporaženi klubski kolega Alen Šišić (7 zmag). Ker je – kot je 28-letni Ljubljančan sam poudaril – odlično pripravljen, ne dvomi o svojem uspehu proti Venezuelcu Gregoriu Marcanu (17 zmag, 1 neodločen izid, 10 porazov).

»Kar je bilo treba opraviti, sem opravil, kar je bilo treba pozdraviti, sem pozdravil. Bolje ne bi mogel biti pripravljen. Verjamem v svoje sposobnosti in v to, da bom dvignil ta pas,« je Šišić napovedal zmago nad Marcanom in osvojitev naslova medcelinskega prvaka v srednji kategoriji združenja WBF. Še več; kakor je samozavestno pribil, je pripravljen tako dobro, da bo dvoboj končal do desete runde.

Alen Šišić (levo) ima v svoji profesionalni statistiki sedem zmag. FOTO: Dejan Javornik

Ob tem stavi tudi na brke, ki si jih je začel puščati pred časom. »Slišal sem, da ti dajo več testosterona. No, nekaj bo že na tem, saj udarjam močneje,« je razkril član kluba Golden Gloves Gym, v katerem pod vodstvom trenerja Andraža Ciuhe vadi skupaj s Petričem. Zaradi svojega klubskega kolega je običajno še bolj živčen. »Ker vem, kako je Nejc dober. To bo zagotovo njegov večer. Ne dvomim vase niti vanj, to bo 2:0 za Golden Gloves Gym,« je še poudaril Šišić.