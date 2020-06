Nekdanjemu Zavčevemu klubskemu kolegu grozi 10-letna zaporna kazen

Ljubljana – Vodstvo kluba Sport Events Steinforth (SES), za katerega je boksal tudi ptujski šampion Dejan Zavec, je odpustilo težkokategornika Toma Schwarza. Nemški profesionalni boksar, ki ta čas na svetovni lestvici v kraljevski kategoriji zaseda 34. mesto, se je namreč znašel v policijski preiskavi, potem ko je svojo pest namesto nad tekmeca to pot dvignil nad mlado žensko.



Schwarz je v noči na 31. maj na parkirišču picerije v Lostau na Saškem, v kateri je s skupino dvajsetih prijateljev praznoval svoj 26. rojstni dan, z vso silo udaril v obraz vrstnico in jo pri tem močno poškodoval. »Žensko so odpeljali v bolnišnico, kjer so jo morali celo operirati,« je potrdil predstavnik za odnose z javnostmi pri nemški policiji.



»Ko smo izvedeli, kaj se je zgodilo, smo Toma nemudoma suspendirali in mu prepovedali dostop do naše telovadnice. To bo veljalo tako dolgo, dokler kriminalisti ne bodo zaključili preiskave. V našem klubu imamo namreč ničelno toleranco do nasilja,« je poudaril Christof Hawerkamp.



Schwarzu, ki je širši boksarski javnosti postal znan pred skoraj natanko letom dni, ko se je v Las Vegasu postavil po robu britanskemu šampionu Tysonu Furyju (Nemec je sicer doživel takrat izgubil s tehničnim nokavtom v drugi rundi in tako doživel svoj prvi profesionalni poraz – op. p.), grozi desetletna zaporna kazen. In konec boksarske kariere, v kateri je doslej sicer nanizal že 26 zmag (18 z nokavtom).