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Drugo

Nekdanji Dončićev šef našel novo investicijsko priložnost

Mark Cuban, manjšinski lastnik Dallas Mavericks, je s skupino Harbinger Sports Group kupil delež v bejzbolskem moštvu Athletics.
Mark Cuban je leta 2023 prodal večinski delež pri Dallas Mavericks. FOTO: Jerome Miron/Usa Today Sports Via Reuters Con
Galerija
Mark Cuban je leta 2023 prodal večinski delež pri Dallas Mavericks. FOTO: Jerome Miron/Usa Today Sports Via Reuters Con
Tim Erman
24. 7. 2026 | 09:44
24. 7. 2026 | 09:59
2:54
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Investicijska skupina, del katere je ameriški poslovnež Mark Cuban, je kupila manjšinski delež v bejzbolskem moštvu Athletics, ki se bo v naslednjih letih preselila v Las Vegas. »Smo manjšinski vlagatelji, ki želimo našim vlagateljem prinesti veliko denarja,« je o poslu povedal Cuban, toda kašen delež franšize so kupili, ni razkril.

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Nekdanji večinski lastnik Dallas Mavericks je predsednik skupine Harbinger Sports Group, katere ustanovitelj in vodja naložb je manjšinski lastnik ekipe ameriškega nogometa Atlanta Falcons Rashaun Williams. Del vodstvene garniture sta tudi Steve Cannon, nekdanji izvršni direktor ekipe Falcons, in Jonathan Mariner, nekdanji finančni direktor bejzbolske lige Major League Baseball. 

»Zelo smo veseli, da lahko kot vlagatelja v ekipo Athletics pozdravimo podjetje Harbinger Sports Partners,« so sporočili pri moštvu Athletics. »Izkušnje njihovih vodilnih kadrov na področjih športa, medijev in zabave, skupaj z njihovo dolgoročno vizijo, jih uvrščajo med dragocene člane naše skupine lastnikov, medtem ko si prizadevamo za oblikovanje prihodnosti franšize v Las Vegasu.«

Franšiza je od leta 1968 do leta 2024 igrala v Oaklandu na igrišču, znanem kot Oakland Coliseum. Zadnji dve leti je ekipa svoje tekme igrala v mestu West Sacramento. Athletics so leta 2023 naznanili, da bodo v igralniški meki zgradili nov štadion, premik v Nevado pa so lastniki bejzbolskih franšiz potrdili še istega leta. Novo igrišče bo po navedbah predstavnikov kluba nared za sezono 2028.

Vložil sodno zahtevo

Cuban je leta 2023 družini Adelson prodal večinski delež košarkarskega moštva Dallas Mavericks, a naj bi z novimi lastniki sklenil dogovor, da obdrži nadzor nad košarkarskimi operacijami. Po tistem je sicer že priznal, da je storil napako, in obžaluje, komu je franšizo prodal.

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V začetku julija je ameriški milijarder tako na okrožnem sodišču okrožja Dallas vložil zahtevo, v kateri je guvernerja ekipe Patricka Dumonta obtožil spornih poslovnih praks. Cuban zahteva pregled pogodbe o nakupu zemljišča v severnem delu Dallasa, kjer bi večinski lastniki radi zgradili novo športno dvorano za ekipo. Poleg tega si želi izvedeti, kako bo projekt financiran.

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Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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